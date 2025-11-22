El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vehículos circulan por la Avenida de Solvay, ayer, en Barreda (Torrelavega). Luis Palomeque

La Avenida de Solvay «respira» tras la apertura de la carretera Viveda-Duález

Los vecinos de Barreda celebran el «desahogo» del tráfico en este vial, uno de los más congestionados de la comarca con picos de 22.000 coches diarios

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

«Vaya si se nota». La inauguración la semana pasada de la carretera entre Viveda y Duález, una promesa histórica para poner solución a la ... congestión del tráfico en Barreda, sigue dando de qué hablar en los cafés de primera hora y los blancos del mediodía: «Normal»; «es que hemos esperado mucho»... En las últimas décadas, las hileras de camiones, coches y motos han sido una tónica demasiado habitual en la Avenida de Solvay, distinguida por soportar picos de 22.000 vehículos al día. Son datos de la Universidad de Cantabria (UC) obtenidos a instancias del Ayuntamiento de Torrelavega. Y parecen sacados de una autovía, pero no; salen de un vial que no llega a tres kilómetros, uno de los más congestionados de la comarca del Besaya y que, ahora, tras la inauguración del nuevo tramo de la CA-138 entre Santillana y Torrelavega -«al fin nos han hecho caso», decía un vecino ayer por la zona-, «respira mucho mejor». Se nota. «Notar se nota», «y más que se va a notar», «en verano será la prueba de fuego», alternaban ayer hosteleros, trabajadores de paso echando un café rápido y vecinos de la zona en general.

