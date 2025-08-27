El Ayuntamiento estudia la manera de reforzar Limpieza Viaria y Bomberos

El Ayuntamiento de Torrelavega está de acuerdo en que las plantillas de Limpieza Viaria y del parque de Bomberos necesitan un refuerzo. Desde ayer, tras ... una reunión con responsables del servicio y el sindicato mayoritario (UGT) en el Ayuntamiento, la pregunta que sigue a ese planteamiento inicial y que se hace ahora el equipo de gobierno (PRC-PSOE) es cómo conseguirlo. La voluntad quedó clara ayer; la estrategia concreta, todavía no. Una de las cuestiones y que desde el Consistorio trasladaban ayer tras el encuentro tiene que ver con el encaje de dicha estrategia y su compatibilidad con las disposiciones legales y los procedimientos del área de Recursos Humanos. Ese cauce, la discusión técnica sobre cómo ampliar las plantillas de dos servicios tan importantes como Limpieza Viaria y Bomberos, promete ser el asunto troncal no solo de la segunda reunión que mantendrán las partes mañana por la mañana, otra vez en las oficinas del Consistorio, sino de los próximos meses en general. Todo mientras, de forma paralela, el Ayuntamiento intenta activar o desencallar -en el caso de los Bomberos desde 2020- los procesos selectivos pendientes.

«Es cierto que necesitamos incorporar gente y necesitamos más horas; hay que ver de qué manera se puede hacer», explicaba a la salida del encuentro el concejal responsable de ambos servicios, Pedro Pérez Noriega. El edil regionalista avanza primeras medidas como la ampliación de horas a 160, una decisión «que influiría a nivel presupuestario» pero que «hay que tomar», dijo, dadas las condiciones límite y bajo mínimos de la plantilla de Limpieza Viaria a día de hoy.

A esta medida, que «permitiría a la Administración local cubrir el año», seguiría la intención de realizar contrataciones específicas, orientadas a zonas concretas y quizá encajadas en algún programa de empleo; así como la ejecución de inversiones en materia de maquinaria -una baldeadora o una decapadora-.

La reunión de ayer sirvió para poner sobre la mesa el conjunto de estos problemas, desde las contrataciones hasta las inversiones necesarias «para que el servicio funcione correctamente», como apostillan estos días algunos representantes de los trabajadores. Demostraron su malestar y la situación límite del servicio, pero además también rechazaron la idea -adelantada ayer por El Diario Montañés y en palabras de la Concejalía- de realizar un lavado general de las aceras y la calzada a través de Aguas Torrelavega, con la máquina de lavado de contenedores del servicio de Recogida de Residuos. De la misma forma que invierten en Aguas, pueden invertir en Limpieza Viaria», sintetizaban ayer voces del servicio. Y añadían. «Queremos que las inversiones se hagan efectivas».

Con la fórmula de las contrataciones bajo estudio todavía, otro de los asuntos considerados más clamorosos por los representantes de los trabajadores es el enquistamiento de algunos procesos selectivos. En el parque de Bomberos, con un procedimiento parado desde 2020, este atasco de incorporaciones está siendo tan llamativo como perjudicial para la plantilla. Es más, las mismas voces apuntan hoy a una plantilla de una treintena de bomberos, esto es, una decena menos que los que había el año pasado.

Este es otro de los problemas que contribuyen a la «incertidumbre» y el «malestar general» en estas dos plantillas municipales, aunque no exclusiva. De hecho, la falta de trabajadores es un mal endémico que sufrirían muchos otros servicios y departamentos, según reconocen fuentes del Consistorio torrelaveguense.

La de Bomberos y la de Limpieza Viaria pueden considerarse dos de las que más están achacando este déficit en los últimos meses. Esta segunda plantilla, como cifraban voces internas ayer en este periódico, se encuentra en estos momentos «bajo mínimos históricos», con casi cuarenta trabajadores que suponen veinte menos de los que había en 2024. Urgen, como muchos otros compañeros de la plantilla municipal, refuerzos de personal y la creación de una bolsa de trabajo al Ayuntamiento. Desde el equipo de gobierno (PRC-PSOE), por su parte, trasladan su disposición y voluntad de solventar estos problemas, aliviando la carga de trabajo y mejorando así el servicio que se presta a los vecinos de Torrelavega.