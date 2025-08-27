El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Efectivos del cuerpo de Bomberos de Torrelavega trabajan durante la extinción de un incendio en el Barrio Covadonga, en febrero. Juanjo Santamaría

El Ayuntamiento estudia la manera de reforzar Limpieza Viaria y Bomberos

La coalición (PRC-PSOE) quiere fijar una estrategia que alivie las plantillas y se pueda compatibilizar con los precedimientos de Recursos Humanos

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Torrelavega está de acuerdo en que las plantillas de Limpieza Viaria y del parque de Bomberos necesitan un refuerzo. Desde ayer, tras ... una reunión con responsables del servicio y el sindicato mayoritario (UGT) en el Ayuntamiento, la pregunta que sigue a ese planteamiento inicial y que se hace ahora el equipo de gobierno (PRC-PSOE) es cómo conseguirlo. La voluntad quedó clara ayer; la estrategia concreta, todavía no. Una de las cuestiones y que desde el Consistorio trasladaban ayer tras el encuentro tiene que ver con el encaje de dicha estrategia y su compatibilidad con las disposiciones legales y los procedimientos del área de Recursos Humanos. Ese cauce, la discusión técnica sobre cómo ampliar las plantillas de dos servicios tan importantes como Limpieza Viaria y Bomberos, promete ser el asunto troncal no solo de la segunda reunión que mantendrán las partes mañana por la mañana, otra vez en las oficinas del Consistorio, sino de los próximos meses en general. Todo mientras, de forma paralela, el Ayuntamiento intenta activar o desencallar -en el caso de los Bomberos desde 2020- los procesos selectivos pendientes.

