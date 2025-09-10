El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Agentes de la Policía Local de Torrelavega, en una de sus protestas ante el alcalde de la ciudad antes de un pleno. Alberto Aja

El Ayuntamiento separa la Medalla de Oro de las reivindicaciones policiales

El alcalde de Torrelavega acusa al sindicato APLB de «faltar al respeto» a los agentes que han servido durante 150 años al rechazar esta distinción

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

La concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Policía Local, con motivo de su 150 aniversario, se ha convertido en ... el nuevo campo de batalla entre el Ayuntamiento de Torrelavega y parte de la plantilla de los agentes. El homenaje, previsto para el 30 de septiembre en el Teatro Municipal Concha Espina coincidiendo con la festividad de San Miguel, llega marcado por las críticas del sindicato APLB (Asociación Sindical de Policías Locales y Bomberos), que ha anunciado su rechazo frontal y el boicot de la mayoría de los agentes.

