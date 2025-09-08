Torrelavega distinguirá a la Policía Local con la Medalla de Oro El Ayuntamiento reconocerá con su máxima distinción siglo y medio de servicio y compromiso con los vecinos

Laura Masegosa Torrelavega Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

No hace tanto, cualquiera que cruzara Cuatro Caminos encontraba a un agente dirigiendo el tráfico bajo la lluvia o el sol. Esa escena cotidiana, grabada en la memoria de varias generaciones, es solo una muestra del trabajo silencioso de la Policía Local de Torrelavega. Ahora, en su 150 aniversario, el Ayuntamiento ha decidido reconocerlo con la Medalla de Oro de la Ciudad.

El homenaje se celebrará el 30 de septiembre en el Teatro Concha Espina, día de San Miguel, patrón del cuerpo. Antes, la propuesta pasará por comisión y será ratificada en el Pleno municipal del día 25.

El alcalde, Javier López Estrada, recordó que la institución «lleva siglo y medio garantizando seguridad y convivencia, y merecía este reconocimiento». El concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, adelantó que en la ceremonia se entregarán también condecoraciones y se rendirá tributo a los agentes fallecidos en el último año.

La historia de este cuerpo arranca en 1875. Entonces, el Ayuntamiento decidió sustituir a los serenos por una Guardia Municipal. Esteban Doral Vázquez y Francisco González Gutiérrez fueron nombrados guardias, mientras Jacinto Balbás y Cos asumió el mando. Su primer servicio tuvo lugar en agosto de aquel año.

Desde entonces, la plantilla ha crecido y sus funciones se han multiplicado: regulación del tráfico, cumplimiento de ordenanzas, mediación en conflictos y apoyo en emergencias. La colaboración con Policía Nacional, Guardia Civil, bomberos y Protección Civil ha sido constante en todo este tiempo.

Más allá de la normativa, el recuerdo colectivo está lleno de gestos sencillos: la ayuda a un vecino, la calma en un accidente, la presencia en fiestas y protestas. Con la Medalla de Oro, Torrelavega quiere agradecer no solo los 150 años de historia, sino también la entrega diaria de quienes han vestido el uniforme. Y quiere hacerlo con un acto solemne, pero también cercano, pensado para que la ciudad entera participe de un homenaje que trasciende al propio cuerpo policial. Es, al fin y al cabo, una forma de decir gracias por un siglo y medio de servicio compartido, y de renovar la confianza en quienes seguirán cuidando de la ciudad en el futuro inmediato y también en los años venideros.