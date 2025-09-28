El Ayuntamiento de Torrelavega comienza la mejora de la zona de barbacoas del parque de La Viesca

El Ayuntamiento de Torrelavega ha comenzado los trabajos de mejora en la zona de barbacoas del parque de La Viesca. La intervención pondrá al ... día unas instalaciones muy utilizadas por los vecinos, especialmente en fines de semana y festivos, que presentaban signos de desgaste después de años de uso continuado.

La concejala de Medio Ambiente e Infraestructura Verde, Patricia Portilla, informó en la Comisión de Medio Ambiente de que la actuación se enmarca en el plan de acondicionamiento de espacios de ocio familiar, desarrollado a través del programa de Corporaciones Locales. Recordó también que «el objetivo es mantener en condiciones adecuadas las áreas de encuentro al aire libre, que registran una alta afluencia durante gran parte del año».

Los trabajos comprenden varias acciones. Se está procediendo a la pintura de seis mesas de picnic instaladas recientemente, al desmontaje de otras seis mesas de tronco de madera para su posterior sustitución y a la limpieza de dos barbacoas.

A esto se añade la limpieza con hidrolavadora de las barbacoas y de la barandilla que delimita la zona, que será repintada en cuanto se complete el saneado.

Portilla explicó que se trata de labores de mantenimiento «imprescindibles para garantizar la seguridad y la comodidad de los usuarios», e indicó que «aunque son actuaciones sencillas, resultan básicas para conservar el buen estado de los equipamientos». Y es que La Viesca, por su uso intensivo, exige revisiones periódicas que permitan evitar un deterioro mayor de sus instalaciones.

La edil subrayó que esta actuación forma parte de un plan más amplio de conservación de áreas verdes y espacios de ocio repartidos por el municipio. Con este programa se pretende, dijo, mantener en funcionamiento zonas públicas que concentran gran parte de la vida social y que actúan como punto de encuentro para familias y visitantes.

El parque de La Viesca, declarado Área Natural de Especial Interés, es uno de los enclaves más valorados de la ciudad. Combina espacios naturales, sendas deportivas y áreas recreativas, y entre ellas, la zona de barbacoas destaca por ser una de las más utilizadas. Su cuidado resulta clave para preservar el atractivo del conjunto y para seguir ofreciendo a los vecinos un entorno donde disfrutar del tiempo libre en contacto directo con la naturaleza.

Está previsto que los trabajos concluyan en las próximas semanas. Una vez terminadas las labores, el área recuperará la normalidad con mesas y barbacoas renovadas, así como con una barandilla perimetral en mejor estado. La intervención permitirá afrontar la próxima temporada de mayor uso con unas instalaciones en condiciones adecuadas y con garantías suficientes para un disfrute seguro.

Desde el Ayuntamiento se asegura que estas actuaciones tendrán continuidad, porque el mantenimiento de La Viesca no puede entenderse como algo puntual, sino como un compromiso permanente con la ciudad.