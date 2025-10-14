El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estadio del Malecón, en Torrelavega. Luis Palomeque

Ayuntamiento de Torrelavega y Gimnástica avanzan hacia la cesión de locales del Malecón, que se licitará en «diciembre»

El proceso de cesión de los locales del Malecón fue el punto principal en la última reunión mantenida entre Ayuntamiento y club

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Martes, 14 de octubre 2025, 14:17

El proceso de cesión de los locales del Malecón para su explotación en el futuro avanza y sigue dejando reuniones entre el Ayuntamiento de Torrelavega y la Real Sociedad Gimnástica. Este martes, el equipo de gobierno (PRC-PSOE) ha informado públicamente sobre el contenido del último encuentro, celebrado en los últimos días. En él, y según este comunicado municipal, el Consistorio ha informado al club sobre los siguientes pasos a dar en este proceso: tras la realización de los trámites previos administrativos preceptivos, la coalición intentará llevar al Pleno de noviembre el pliego de licitación que documentará la mencionada cesión. Aquí, la previsión es que al menos el equipo de gobierno (PRC-PSOE), con mayoría en la Corporación, den luz verde a su aprobación y posterior licitación pública.

De ser así, los plazos podrían ser más o menos los siguientes: salida a licitación y adjudicación del proyecto, «a lo largo del mes de diciembre»; y resolución del procedimiento, «antes de finalizar el año». El calendario, informa el Ayuntamiento de Torrelavega, situará el desenlace del proceso en un plazo máximo de dos o tres meses desde la fecha actual, por lo que supone un avance muy positivo en el desarrollo del mismo.

