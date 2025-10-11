El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Bote con varias chinches. DM

El Barrio Covadonga alerta de una «invasión» de chinches apestosas

Desde el Ayuntamiento de Torrelavega descartan de momento la fumigación y esperarán al invierno con la esperanza de que el frío acabe con el insecto de forma natural

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Es una «invasión total», como definen los propios vecinos y representantes del barrio. Y el bicho ya estaría identificado. Se trata de un insecto popularmente ... conocido como chinche hedionda o apestosa, por el olor de la sustancia que desprenden como mecanismo de defensa al ser molestado. No pica, pero en el Barrio Covadonga cada vez más vecinos ya saben cómo es ese olor. «Es como una bomba fétida multiplicada por diez. Aún lavando la ropa, permanece. Es increíble», relata el portavoz de la Asociación de Vecinos del Barrio Covadonga, Sergio Gutiérrez, uno de los muchos que, desde hace meses -el problema ya le fue notificado al Ayuntamiento de Torrelavega en abril-, ha ido informándose sobre las características de esta especie, «de 1,5 centímetros, color marrón y procedente de Asia». Esa es otra conclusión a la que han llegado. No es de estas latitudes y, de hecho, asocian su aterrizaje a un fenómeno invasor como el de la velutina -avispa asiática- o el picudo rojo.

