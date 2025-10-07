El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jiménez, durante la Feria de Santiago en Santander. Daniel Pedriza

Borja Jiménez, ganador del primer Premio 'Torre-Arte' del Círculo Taurino de Torrelavega

El galardón se otorga en reconocimiento a los lances de mayor pureza, hondura y belleza ejecutados durante la pasada Feria de Santiago de Santander

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 13:46

Comenta

El jurado del Círculo Taurino Cultural de Torrelavega ha decidido otorgar, por primera vez en su historia, el Premio 'Torre-Arte', que en esta edición inaugural 2025 recae en el matador de toros Borja Jiménez, en reconocimiento a los lances de mayor pureza, hondura y belleza ejecutados durante la pasada Feria de Santiago de Santander.

El galardón consistirá en una obra pictórica realizada por la artista cántabra Sara de la Llama, en la que quedará reflejado uno de los momentos más representativos de la actuación del torero aquella tarde.

