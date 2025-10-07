Borja Jiménez, ganador del primer Premio 'Torre-Arte' del Círculo Taurino de Torrelavega El galardón se otorga en reconocimiento a los lances de mayor pureza, hondura y belleza ejecutados durante la pasada Feria de Santiago de Santander

Borja Cavia Santander Martes, 7 de octubre 2025

El jurado del Círculo Taurino Cultural de Torrelavega ha decidido otorgar, por primera vez en su historia, el Premio 'Torre-Arte', que en esta edición inaugural 2025 recae en el matador de toros Borja Jiménez, en reconocimiento a los lances de mayor pureza, hondura y belleza ejecutados durante la pasada Feria de Santiago de Santander.

El galardón consistirá en una obra pictórica realizada por la artista cántabra Sara de la Llama, en la que quedará reflejado uno de los momentos más representativos de la actuación del torero aquella tarde.