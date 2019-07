The Busquitos abre este viernes el 4 Caños Jazz Festival de Torrelavega La banda dará un concierto gratuito / The Busquitos El concierto, en la plaza Ángel Menéndez, es gratuito DM . Santander Viernes, 5 julio 2019, 07:27

El 4 Caños Jazz Festival de Torrelavega se inicia este viernes 5 de julio con un concierto gratuito a cargo de The Busquitos, una formación integrada por cuatro músicos profesionales de Haarlem y Amsterdam, que se conocen desde hace años y que se han reunido para ir tocando por las calles.

El concierto que abre la cuarta edición del festival tendrá lugar a las 22.00 horas en la plaza Ángel Menéndez, y en el mismo se podrán presenciar las improvisaciones de Jelle Vantongeren (cantante), Tomas Streutgers (saxo), Michael Sereus (guitarra) y Ronald de Jong (bajo), informa la organización en un comunicado.

The Busquitos toca una gran variedad de música que va desde los años 20 hasta la actualidad, con un repertorio compuesto por canciones de Django Reinhart, los Mills Brothers o Irving Berlin.

El 4 Caños Jazz Festival se desarrollará en calles y plazas de Torrelavega, y también el Teatro Concha Espina, del 5 de julio al 2 de agosto con la presencia de nombres importantes del panorama internacional como Dan Barret, Tony Desare o Anders Bergcrantz.

Así, las actuaciones en las plazas Ángel Menéndez y Piqué y Varela serán gratuitas, mientras que las programadas en el Teatro tendrá un precio de siete euros y las entradas se pueden adquirir a través de la taquilla, la plataforma www.giglon.com o por teléfono (902733797).

Tras The Busquitos, el 12 de julio a las 21.00 horas el Teatro Concha Espina actuará Dan Barret Classic Jazz All Stars, una formación abierta que reúne a una selección de músicos de diferentes nacionalidades que juntos ofrecen un espectáculo musical de altura siempre a través del lenguaje intemporal del jazz clásico.

En la actualidad, está integrada por Nicki Parrott (contrabajo y voz), Dan Barrett (trombón y arreglos), Guillaume Nouaux (batería), Enric Peidro (saxo tenor) y Richard Busiakiewicz (piano).

El viernes 19 de julio, a las 21.00, horas actuará en el Teatro Concha Espina Tony Desare Quartet y a la semana siguiente hará lo propio Anders Bergcrantz Electric Bass Trio, para concluir el ciclo el 2 de agosto, a las 22.00 horas, en la plaza Piqué y Varela con un concierto de The Boogies and The Bugas.