La Cámara de Comercio abre en Torrelavega la Oficina 360 Cantabria para apoyar al comercio minorista El nuevo servicio ofrecerá atención personalizada y gratuita a los pequeños negocios del Besaya en ámbitos como ayudas, digitalización, licencias, consumo y formación

El presidente de la Cámara de Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco y el director General de Comercio y Consumo, Rosendo Ruiz.

Laura Masegosa Torrelavega Martes, 9 de septiembre 2025, 14:19

Torrelavega cuenta desde esta semana con un nuevo recurso pensado para los pequeños negocios. Se trata de la Oficina 360 Cantabria, puesta en marcha por la Cámara de Comercio en colaboración con el Gobierno regional, que pretende convertirse en punto de apoyo para los comerciantes del Besaya.

La oficina está situada en la sede cameral y atenderá de manera gratuita, tanto de forma presencial como por teléfono y a través de canales digitales. Su finalidad es sencilla: dar respuestas a las dudas del día a día. Desde cómo solicitar una ayuda hasta cómo mejorar un escaparate, pasando por la digitalización del punto de venta, el relevo generacional o las reclamaciones de consumo.

En la presentación, el presidente de la Cámara, Carlos Augusto Carrasco, explicó que el comercio minorista necesita acompañamiento para adaptarse a los nuevos hábitos y «esta oficina quiere ser ese lugar de referencia». El director general de Comercio y Consumo, Rosendo Ruiz, añadió que lo importante es «poner personas a atender a personas, con cercanía y soluciones prácticas».

La experiencia previa avala el servicio. En 2024 y lo que va de 2025 la Cámara ya ha respondido a 1.048 consultas de comerciantes. La mayoría sobre ayudas y subvenciones, aunque también hubo muchas de digitalización, formación, escaparatismo o licencias. Además, se realizaron treinta diagnósticos individualizados para orientar a negocios concretos.

La Oficina 360 no solo dará asesoramiento uno a uno, también generará contenidos digitales, boletines y talleres. El servicio está abierto con cita previa a comerciantes de Torrelavega y de municipios cercanos como Cartes, Polanco, Reocín, Los Corrales, Suances o Santillana del Mar.

Con esta iniciativa, la Cámara busca reforzar la red de apoyo al comercio local y aportar soluciones reales a un sector esencial en la vida económica de la comarca.

