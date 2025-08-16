El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Locales vacíos en el centro de Torrelavega. Luis Palomeque

El censo de locales comerciales vacíos de Torrelavega, anunciado hace casi dos años, nunca llegó a ver la luz

Anunciado en 2023 como clave para dinamizar el centro, no ha pasado de proyecto interno y pruebas preliminares

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Cuando en noviembre de 2023 el Ayuntamiento anunció a bombo y platillo que pondría en marcha un censo de locales vacíos, muchos comerciantes pensaron ... que por fin habría una herramienta útil para dar salida a escaparates cerrados desde hace años. El plan era sencillo. En teoría. Un inventario digital, accesible desde cualquier ordenador o móvil, donde aparecieran datos básicos de cada espacio disponible -metros cuadrados, ubicación, contacto- para que emprendedores y empresas pudieran encontrar un lugar donde empezar.

