Los comerciantes de Torrelavega unen fuerzas para animar las ventas

El comercio de Torrelavega une fuerzas para planificar nuevas acciones de dinamización comercial y animar las ventas hasta final de año. Los empresarios han centrado en el Bono3900, el Black Friday y la Navidad las principales citas e hitos clave dentro de estos objetivos, en una reunión celebrada esta semana con integrantes de la Comisión de Comercio de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Federación del Comercio de Cantabria (Coercan) y la propia Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrelavega. Los retos de aquí a diciembre: dinamizar el comercio con la octava edición del Bono3900; preparar una programación especial coincidiendo con la campaña del 'viernes negro' en noviembre; así como diseñar una agenda de actividades que garanticen el movimiento en las calles durante las fiestas navideñas. Estas reuniones de coordinación, anuncian desde el Consistorio, «permitirán ajustar las acciones a las necesidades reales del comercio y la hostelería, optimizando su impacto y reforzando la colaboración público-privada como motor de desarrollo para Torrelavega». Y habrá más encuentros. La próxima, con todas las asociaciones de comercio de Torrelavega.

La delicada situación del comercio minorista y el panorama actual marcado por la competencia de las grandes superficies e internet son algunos de los desafíos que el Ayuntamiento se ha propuesto abordar en los últimos años. «Seguimos trabajando de la mano de las asociaciones, de la Cámara de Comercio y del Gobierno de Cantabria, con el objetivo de potenciar un sector estratégico para la economía local», declara la edil Cristina García Viñas, acompañada por integrantes de la Comisión de Comercio de la Cámara de Comercio de Torrelavega, su presidente, Rodolfo del Barrio, el secretario de la entidad cameral, Enrique Portilla, y el secretario general de Coercan, Gonzalo Cayón.