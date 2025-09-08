Cortada la A-8, en sentido Vizcaya, por las obras de los túneles de Torrelavega

La circulación en la A-8 está cortada este lunes, en sentido Vizcaya, por las obras de los túneles de Torrelavega. La Guardia Civil ha ... desviado el tráfico por la carretera de Aspla hasta la Habana vieja. En concreto, entre la salida a Santander y la del hospital de Sierrallana.

Todo esto ha ocurrido esta noche, sin previo aviso por parte de la Dirección General de Tráfico. Es más, tampoco aparece reflejado el corte de la circulación y las retenciones en el mapa de la DGT. Tiempo después de este corte, se enviaba una nota de prensa a los medios informando de lo que ya había ocurrido.

Ampliar Mapa del desvío alternativo.

En ese comunicado, emitido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se informa de que se producirá, de lunes a viernes desde las 00.00 horas de los lunes hasta las 13.00 horas de los viernes, el corte del carril derecho del tubo sentido Bilbao/Palencia.

Estas afectaciones comenzaron esta pasada noche y durarán, previsiblemente, hasta el viernes 31 de octubre, indica el departamento dirigido por Óscar Puente, que recuerda que estos trabajos están enmarcados dentro de las obras de modernización de los túneles de Caviedes, Hoz, Torrelavega (en la A-8), Gibaja y Limpias (en la carretera N-629), con un presupuesto vigente de 13,13 millones de euros financiado por los fondos NextGenerationEU del Plan de Recuperación.

Ampliar Atasco del tráfico, este lunes, en la A-8. Juanjo Santamaría

Según explican fuentes ministeriales, las obras se ejecutarán a lo largo del túnel, por lo que el área de inicio de los trabajos discurre desde la boca de entrada hasta la boca de salida.

Como consecuencia de la ocupación física de la obra, la anchura libre para el paso de vehículos por el túnel se verá reducida a 4 metros, por lo que los transportes especiales que superen estas dimensiones se verán obligados a desviarse por la salida anterior al túnel (Salida 230) hacia la A-67 a sentido Santander.

En el desarrollo de estas actuaciones, se va a ejecutar la red de vertidos contaminantes en el tubo dirección Bilbao/Palencia del túnel de Torrelavega, situado entre los kilómetros 229 y 230 de la A-8.