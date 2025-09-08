El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Atasco del tráfico, este lunes, en la A-8 en las inmediaciones del nudo de Torrelavega antes del desvío de Aspla. Alberto Aja

Cortada la A-8, en sentido Vizcaya, por las obras de los túneles de Torrelavega

El tráfico circula ahora por el desvío de Aspla hasta la Habana Vieja

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:35

La circulación en la A-8 está cortada este lunes, en sentido Vizcaya, por las obras de los túneles de Torrelavega. La Guardia Civil ha ... desviado el tráfico por la carretera de Aspla hasta la Habana vieja. En concreto, entre la salida a Santander y la del hospital de Sierrallana.

