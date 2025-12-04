Cuatro viviendas de alquiler asequible de Campuzano, cerradas desde hace meses Los pisos pertenecen a una promoción creada por el Gobierno de Cantabria a través de Gesvicán en el año 2018, compuesta por un total de 22 hogares

Javier Gangoiti Torrelavega Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:02 Comenta Compartir

Son cuatro de las 22 Viviendas de Protección Oficial (VPO) construidas en Campuzano en 2018, a través de la empresa pública Gesvicán. Una llevaría vacía y cerrada desde hace más de año y medio; otra también un año, más o menos; y, las otras dos, desde el pasado verano. Y esa es la situación que a día de hoy sigue afectando a estos pisos de alquiler asequible de Torrelavega, todo mientras el acceso a la vivienda sigue escalando como uno de los problemas más graves que enfrentan los jóvenes y la ciudadanía en general. Aquí, en este bloque de viviendas donde antes estuvieron los talleres municipales o el parque de Bomberos, es donde convocó una rueda de prensa el exconcejal de Urbanismo José Otto Oyarbide (desempeñó este cargo de 2014 a 2019), precisamente para denunciar esta situación. «Es necesario que los vecinos conozcan que el Gobierno de Cantabria tiene cuatro pisos públicos en régimen de alquiler asequible vacíos y 'tapiados', desatendiendo la demanda social de vivienda», señaló el exedil. El Gobierno optó por no hacer valoraciones a consultas de este periódico.

Oyarbide tuvo más críticas para el Ejecutivo. Cargó también contra el acuerdo de colaboración público-privado que regirá los alquileres de las futuras 42 VPO de El Valle –incluidas en un lote de 212 por toda Cantabria–. Según el trato, la empresa (Cobus Homes) dispondrá del derecho de superficie durante al menos 50 años, hasta 2075 –hasta 2100 si hay una prórroga–, quedándose hasta entonces con el importe de los alquileres. Es «un regalo» en el que «prima más el interés privado sobre lo público», según el exconcejal.

Por último, también reprochó al Ayuntamiento de Torrelavega su «falta de información» sobre un modificado presupuestario de 2024 en el que se anunciaron 700.000 euros para la «adquisición de suelo para la construcción de vivienda», proyecto del que «nada se volvió a saber».