CC OO denuncia las condiciones laborales en la sede de Correos de Torrelavega El sindicato también refleja que la falta de contrataciones afecta a la plantilla

Javier Gangoiti Torrelavega Viernes, 10 de octubre 2025, 08:22

La sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en Correos Cantabria denuncia las condiciones laborales que sufre la plantilla de la oficina de Torrelavega –en la calle Alonso Astúlez– tras más de dos meses, dicen, de unos desprendimientos que se produjeron en parte de la pared y del techo del vestíbulo de las instalaciones. Estos hechos no solo habrían causado daños en varias zonas de la oficina y el cierre parcial de las instalaciones –por seguridad de clientes y trabajadores, relatan– sino que habrían vuelto «insostenible» la rutina de los trabajadores, como relata la secretaria provincial del sindicato en la empresa Correos, Ana Belén Ortiz.

«Dos meses después, no dejan de sucederse los problemas, con solo cuatro puestos abiertos al público, de los que dos son ventanillas que no fueron afectadas por el cierre parcial y, otras dos, son en realidad unas mesas adaptadas para poder atender a la ciudadanía». Como ha apuntado la responsable sindical, «estos nuevos lugares de trabajo no están preparados ergonómicamente para las personas trabajadoras en cuanto al espacio de trabajo o la temperatura, además de tener un acceso más complicado a los productos solicitados y carecer de la seguridad necesaria para trabajar de cara al público».

La denuncia de CC OO se une a otra por la falta de contratación que, según dicen, está afectando gravemente a la plantilla. Los trabajadores, dicen, cumplen su jornada «con una oficina a mitad de su capacidad y clientes abarrotando el poco espacio que hay e, incluso, esperando su turno en el exterior».