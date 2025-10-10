El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Correos en Torrelavega. Luis Palomeque

CC OO denuncia las condiciones laborales en la sede de Correos de Torrelavega

El sindicato también refleja que la falta de contrataciones afecta a la plantilla

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:22

Comenta

La sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en Correos Cantabria denuncia las condiciones laborales que sufre la plantilla de la oficina de Torrelavega –en la calle Alonso Astúlez– tras más de dos meses, dicen, de unos desprendimientos que se produjeron en parte de la pared y del techo del vestíbulo de las instalaciones. Estos hechos no solo habrían causado daños en varias zonas de la oficina y el cierre parcial de las instalaciones –por seguridad de clientes y trabajadores, relatan– sino que habrían vuelto «insostenible» la rutina de los trabajadores, como relata la secretaria provincial del sindicato en la empresa Correos, Ana Belén Ortiz.

«Dos meses después, no dejan de sucederse los problemas, con solo cuatro puestos abiertos al público, de los que dos son ventanillas que no fueron afectadas por el cierre parcial y, otras dos, son en realidad unas mesas adaptadas para poder atender a la ciudadanía». Como ha apuntado la responsable sindical, «estos nuevos lugares de trabajo no están preparados ergonómicamente para las personas trabajadoras en cuanto al espacio de trabajo o la temperatura, además de tener un acceso más complicado a los productos solicitados y carecer de la seguridad necesaria para trabajar de cara al público».

La denuncia de CC OO se une a otra por la falta de contratación que, según dicen, está afectando gravemente a la plantilla. Los trabajadores, dicen, cumplen su jornada «con una oficina a mitad de su capacidad y clientes abarrotando el poco espacio que hay e, incluso, esperando su turno en el exterior».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
  2. 2 Percha Santander cerrará la tienda del Paseo de Pereda el 31 de diciembre
  3. 3

    Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»
  6. 6

    Condenan a la exinterventora de Noja a devolver 725.404 euros desviados de fondos públicos
  7. 7

    La polémica por el concurso de Molleda en Cartes abre desavenencias en el PSOE
  8. 8 Un accidente múltiple en Gornazo ha ocasionado retenciones kilométricas en la A-67 hacia Santander
  9. 9

    El abogado de la UE deja en manos del Supremo convertir en fijos a los interinos pero exige indemnizaciones más altas
  10. 10

    «No me parece bien que suban los precios de los viajes del Imserso, somos pensionistas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes CC OO denuncia las condiciones laborales en la sede de Correos de Torrelavega

CC OO denuncia las condiciones laborales en la sede de Correos de Torrelavega