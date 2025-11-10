El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un componente del Equipo @ Cantabria de la Guardia Civil durante su trabajo de investigación. GC

Detenida una mujer de Torrelavega por participar en una ciberestafa por valor de 12.700 euros

Parte del dinero estafado se utilizó para la adquisición de criptomonedas

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:51

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 50 años y con domicilio en Torrelavega por su presunta participación en una ciberestafa por el ... método del 'smishing', una práctica ilegal que utiliza mensajes de texto (SMS) para engañar a las víctimas y obtener información personal o financiera confidencial.

