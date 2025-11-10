Detenida una mujer de Torrelavega por participar en una ciberestafa por valor de 12.700 euros

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 50 años y con domicilio en Torrelavega por su presunta participación en una ciberestafa por el ... método del 'smishing', una práctica ilegal que utiliza mensajes de texto (SMS) para engañar a las víctimas y obtener información personal o financiera confidencial.

En este caso, el Equipo @ de la Guardia Civil de Cantabria -especialistas en investigación de ciberestafas- estaba trabajando en un caso denunciado en la comunidad, en el que la víctima alegó que le sustrajeron de su cuenta bancaria 12.700 euros. Como resultado, la Benemérita detuvo en octubre a una mujer residente en Torrelavega, que recibió en su cuenta bancaria 3.400 euros del dinero estafado.

Los agentes siguieron el rastro del dinero, que se fue transfiriendo por diferentes cuentas bancarias, llegando incluso a la adquisición de criptomonedas con parte del capital estafado.

Según indicó el Instituto Armado, en la operación también se detuvo «recientemente» en Barcelona a otras dos personas, dentro del caso 'Bartarra' que se saldó con otras treinta arrestadas por «diferentes tipos de ciberestafas».

En el comunicado, la Guardia Civil recuerda que ante la recepción de mensajes SMS que dicen ser de entidades bancarias, no se debe acceder a los enlaces que figuran en los mismos. También alerta de que hay que evitar facilitar claves de la banca online o códigos recibidos para validar operaciones, aunque se reciban llamadas en nombre de la entidad bancaria para solucionar posibles problemas en sus cuentas.