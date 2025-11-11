El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fachada de la Comisaría de la Policía Nacional en Torrelavega. CNP

Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales

El investigado, que desarrolla su trabajo en el ámbito docente, ofrecía a sus víctimas por redes sociales dinero o regalos

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:19

La Policía Nacional ha detenido en Torrelavega a un hombre de 43 años que en redes sociales se hacía pasar por una persona «mucho más ... joven», para contactar con menores de edad con las que trataba de mantener citas con fines sexuales, a las que incluso les ofrecía a cambio dinero o regalos.

