Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales

La Policía Nacional ha detenido en Torrelavega a un hombre de 43 años que en redes sociales se hacía pasar por una persona «mucho más ... joven», para contactar con menores de edad con las que trataba de mantener citas con fines sexuales, a las que incluso les ofrecía a cambio dinero o regalos.

Tras el arresto, los agentes intervinieron diverso material informático, tanto en su domicilio, fruto de una diligencia de entrada y registro, como en su lugar de trabajo, que desarrolla en el ámbito docente. Todo el material está pendiente de la autorización judicial para llevar a cabo «un análisis exhaustivo» de su contenido, apuntó este martes el Cuerpo en un comunicado.

La alerta saltó a primera hora de la noche del pasado sábado, 7 de noviembre, cuando se presentó en la Comisaría de la Policía Nacional de Torrelavega una mujer acompañada de su hija de 13 años. La madre se personó en las dependencias policiales para denunciar que desde finales de octubre, y a través de una red social de mensajería instantánea, una persona que tenía un perfil con la fotografía de un joven, «aparentemente mayor de edad», había contactado con la menor con el objeto de concretar una cita con fines sexuales.

En esa denuncia, además de facilitar datos relativos al perfil denunciado, el escrito también hizo mención a otras niñas de su misma edad, con las que el arrestado «había contactado con el mismo ánimo libidinoso». Según la Policía Nacional, «inmediatamente» se inició una investigación para identificar a las otras tres menores que habían sido contactadas desde el mismo perfil de la red social.

Cita trampa

Los agentes del Cuerpo, «conocedores» de una posible cita entre el investigado y una víctima, establecieron un dispositivo durante la tarde del 8 de noviembre «en una zona concreta de Torrelavega», en la que localizaron y detuvieron a este hombre, de 43 años, como presunto autor de delitos de tentativa de agresión sexual, y relativos a la prostitución y corrupción de menores.

Tal y como señaló la Policía Nacional, la detención permitió constatar que el investigado se había hecho pasar por una persona «mucho más joven» para contactar con sus víctimas, tal y como lo demuestra la fotografía de perfil utilizada. Tras ello, el detenido permaneció en la Comisaría de la Policía Nacional en Torrelavega hasta su puesta a disposición de la Autoridad judicial, donde se decretó su puesta en libertad.