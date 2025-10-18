Dos heridos en una pelea en el centro de Torrelavega
El suceso tuvo lugar el viernes por la noche en la zona de Cuatro Caños, en la calle Julián Ceballos
Torrelavega
Sábado, 18 de octubre 2025, 18:54
Dos personas resultaron heridas durante una pelea en la noche de este pasado viernes, en pleno centro de Torrelavega, concretamente en el entorno de la ... fuente de Cuatro Caños, en la calle Julián Ceballos. Los heridos, dos varones, fueron trasladados al hospital revistiendo diferentes heridas, aunque se encuentran fuera de peligro según han informado esta tarde fuentes del Ayuntamiento de Torrelavega.
Los hechos se produjeron cerca de las once de la noche y a la vista de bastantes personas, como informan desde la Policía Local, al ser esta una zona especialmente concurrida y con diferentes establecimientos de hostelería. Tras la pelea, agentes del cuerpo municipal y de la Policía Nacional colaboraron atendiendo a los heridos hasta la llegada de servicios sanitarios y tratando de identificar a los responsables por la zona.
