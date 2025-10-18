El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fuente de Cuatro Caños, zona donde ocurrieron los hechos este pasado viernes por la noche. DM

Dos heridos en una pelea en el centro de Torrelavega

El suceso tuvo lugar el viernes por la noche en la zona de Cuatro Caños, en la calle Julián Ceballos

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:54

Comenta

Dos personas resultaron heridas durante una pelea en la noche de este pasado viernes, en pleno centro de Torrelavega, concretamente en el entorno de la ... fuente de Cuatro Caños, en la calle Julián Ceballos. Los heridos, dos varones, fueron trasladados al hospital revistiendo diferentes heridas, aunque se encuentran fuera de peligro según han informado esta tarde fuentes del Ayuntamiento de Torrelavega.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan el cadáver de un buceador de Monte, de 67 años, flotando junto a las rocas en La Maruca
  2. 2

    Las protestas de los profesores con batas blancas desatan el enfado de los médicos
  3. 3 Hoznayo celebrará la feria de San Lucas «con casi normalidad» este domingo pese a la dermatosis nodular
  4. 4 La Bonoloto deja más de 800.000 euros en Solares
  5. 5

    Los arquitectos premian dos proyectos del estudio Fernández-Abascal
  6. 6 La Policía detiene en la cárcel a un delincuente que robaba en Valdecilla y en la Facultad de Medicina
  7. 7

    El exalcalde de San Felices González Linares critica a su delfín político
  8. 8

    Santiago Díaz apoya un proyecto «bueno para el Racing, Santander, Cantabria y la ciudadanía»
  9. 9 Doce investigados, casi todos menores, por participar en carreras ilegales con ciclomotores trucados en la zona de Torrelavega
  10. 10

    Molnedo, Gamazo, Mercado de México y un recinto ferial, las inversiones en Santander para 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Dos heridos en una pelea en el centro de Torrelavega

Dos heridos en una pelea en el centro de Torrelavega