El acto de entrega de la Medalla de Oro a la Policía Local de Torrelavega. Luis Palomeque

La Policía Local de Torrelavega recibe la Medalla de Oro de la ciudad con el plante de los agentes

De los 26 agentes llamados a recoger distinciones solo cuatro acudieron al Teatro Concha Espina, evidenciando el descontento de la plantilla en conflicto con el Ayuntamiento

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:02

Torrelavega celebró este martes la festividad de San Miguel con un acto institucional de alto simbolismo: la entrega de la Medalla de Oro de la ... Ciudad a la Policía Local por su 150 aniversario. La jornada combinó la misa en la Virgen Grande, el acto de distinciones y la ceremonia de la medalla en el Teatro Municipal Concha Espina. Sin embargo, lo que debía ser una celebración solemne y unánime quedó empañada por la escasa asistencia de agentes y la imagen de un auditorio con la mayoría de sus butacas vacías.

