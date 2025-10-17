El Estacionamiento Regulado gana un 50% de usuarios en un año en Torrelavega
El sistema municipal para generar rotación y liberar zonas de carga y descarga supera ya 7.750 inscritos y los 21.800 aparcamientos en el mes de septiembre
Torrelavega
Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00
El Estacionamiento Regulado Activo (ERA) sigue sumando usuarios y aparcamientos gratuitos en zonas de cargas y descarga desde que se puso oficialmente en marcha -y ... con régimen de multas a los incumplidores- en verano del año pasado. El sistema municipal para generar rotación en el centro de la ciudad y repensar el uso de algunas zonas de carga y descarga a partir de las 11.00 horas -antes están siempre limitadas al uso de los transportistas, como siempre- registró 21.845 usos el pasado mes de septiembre, lo que supone un incremento del 9,6% con respecto a agosto y, en términos interanuales, hasta del 21,6% con respecto al mismo mes del año anterior (17.950). El crecimiento es quizá más revelador en términos de usuarios: la ERA contabilizó en septiembre 7.705 personas inscritas, un incremento del 5,4% respecto a agosto y del 50% interanual.
Los datos vienen a reflejar una consolidación del sistema entre los residentes y también los visitantes de Torrelavega, cada vez más acostumbrados a ver un sitio libre en una zona de carga y descarga rotulada con las siglas ERA -las pueden ver pintadas de naranja- y dejar el coche durante un máximo de dos horas -si tienen tarjeta ciudadana- o una y media, si vienen de fuera. Pasado ese rato, a mover el coche. Y, si no, multa. Importante: la ordenanza no se aplica ni de 14.00 a 16.00 ni pasadas las 20.00 horas; tampoco el fin de semana, exceptuando los sábados desde las 11.00 hasta las 14.00 horas.
Aunque no de forma tan clara, la adaptación a la ERA se va reflejando poco a poco también en el número de sanciones. En septiembre se tramitaron 212, cifra similar a la del mes anterior (216), lo que apunta a una media diaria de nueve multas; el año pasado, para que se hagan a la idea, estos mismos datos registraban 12 sanciones todos los días.
El Ayuntamiento de Torrelavega, a través de la Concejalía de Urbanismo de Jezabel Tazón, celebra la evolución y la rotación que, cada vez de forma más importante, ayuda a generar este sistema municipal.
