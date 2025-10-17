El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plazas de aparcamiento en Torrelavega. Luis Palomeque

El Estacionamiento Regulado gana un 50% de usuarios en un año en Torrelavega

El sistema municipal para generar rotación y liberar zonas de carga y descarga supera ya 7.750 inscritos y los 21.800 aparcamientos en el mes de septiembre

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Estacionamiento Regulado Activo (ERA) sigue sumando usuarios y aparcamientos gratuitos en zonas de cargas y descarga desde que se puso oficialmente en marcha -y ... con régimen de multas a los incumplidores- en verano del año pasado. El sistema municipal para generar rotación en el centro de la ciudad y repensar el uso de algunas zonas de carga y descarga a partir de las 11.00 horas -antes están siempre limitadas al uso de los transportistas, como siempre- registró 21.845 usos el pasado mes de septiembre, lo que supone un incremento del 9,6% con respecto a agosto y, en términos interanuales, hasta del 21,6% con respecto al mismo mes del año anterior (17.950). El crecimiento es quizá más revelador en términos de usuarios: la ERA contabilizó en septiembre 7.705 personas inscritas, un incremento del 5,4% respecto a agosto y del 50% interanual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  2. 2

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  3. 3 Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
  4. 4

    Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio
  5. 5

    La undécima reunión fracasa y los docentes irán a la huelga
  6. 6 Aparece un coche desvalijado y sin ruedas en La Carmencita de Torrelavega
  7. 7 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  8. 8 Pascual insiste en que «no se puede abrir expediente» a las cuatro condenadas por acoso
  9. 9 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  10. 10

    Los vecinos: «La ordenanza aprueba, pero hay que adelantar el cierre a las 23.00 horas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Estacionamiento Regulado gana un 50% de usuarios en un año en Torrelavega

El Estacionamiento Regulado gana un 50% de usuarios en un año en Torrelavega