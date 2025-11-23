Las familias del Manuel Liaño urgen medidas e inversión contra el «abandono total» del colegio

Las familias de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio Público Manuel Liaño de Barreda urgen medidas e inversiones para acabar ... con el mal estado del centro educativo. Su situación, dicen, es de «abandono total», con una zona infantil en «situación lamentable», alcantarillas que «no desaguan», tuberías «rotas» por las raíces de los árboles y presencia de amianto en algunas zonas de la cubierta. «Cansadas» de esperar, las familias de los alumnos insisten en exigir acciones a la Consejería de Educación, a la que, aseguran, ya habrían trasladado estos problemas. Mientras tanto, el «abandono» sigue lastrando el día a día de este colegio con cerca de un centenar de alumnos -de dos a doce años- y «cada vez menos matriculaciones», según lamentan desde la AMPA.

«Lo vais a acabar cerrando vosotros», piensan para sí los miembros de la asociación de padres y madres, al pensar en lo que consideran una inacción clara por parte de las instituciones. A ellas les trasladan: «Necesitamos que le den un lavado de cara, que actualicen las instalaciones». Es el resumen que trasladan las familias y del que se hacen eco después de «un año peleando». La situación «ya era grave» entonces y no ha hecho otra cosa que empeorar en estos últimos meses, según señalan. Apuntan, con especial preocupación, a la existencia de amianto en la cubierta del patio infantil, así como al mal estado del arbolado, razón por la cual han tenido que ser precintadas algunas estancias.

El relato de los hechos encaja con las quejas que también trasladó hace meses y en el marco de un Pleno municipal el Partido Popular de Torrelavega. Ya entonces, el concejal Miguel Remón trasladó algunas de estas demandas, poniendo de manifiesto el mal estado de algunas instancias y la necesidad de dar un lavado de cara a este colegio público.

En los últimos días, miembros tanto del equipo de gobierno (PRC-PSOE) como del PP de Torrelavega han tenido a bien visitar las instalaciones del colegio barredense y comprobar de primera mano todos estos problemas, de la mano de la AMPA. Desde la asociación agradecen dichas visitas y confían en que puedan traducirse en la toma de medidas lo antes posible.