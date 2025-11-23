El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
Colegio Mauel Liaño en Torrelavega. Luis Palomeque

Las familias del Manuel Liaño urgen medidas e inversión contra el «abandono total» del colegio

La AMPA señala la existencia de amianto en algunas cubiertas del centro público, así como la «situación lamentable» de la zona infantil

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Las familias de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio Público Manuel Liaño de Barreda urgen medidas e inversiones para acabar ... con el mal estado del centro educativo. Su situación, dicen, es de «abandono total», con una zona infantil en «situación lamentable», alcantarillas que «no desaguan», tuberías «rotas» por las raíces de los árboles y presencia de amianto en algunas zonas de la cubierta. «Cansadas» de esperar, las familias de los alumnos insisten en exigir acciones a la Consejería de Educación, a la que, aseguran, ya habrían trasladado estos problemas. Mientras tanto, el «abandono» sigue lastrando el día a día de este colegio con cerca de un centenar de alumnos -de dos a doce años- y «cada vez menos matriculaciones», según lamentan desde la AMPA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  2. 2

    Una manada de lobos devora seis ovejas a 500 metros de la iglesia de Santibáñez
  3. 3

    La nueva trastienda de Mercadona en Cantabria
  4. 4 Seis mil cuervos bailan con Fito
  5. 5

    Los docentes exigen al Gobierno que aclare si habrá subida salarial en Justicia y Sanidad si no hay Presupuestos
  6. 6

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  7. 7

    Campoo y Liébana siguen cubiertas de un manto blanco, mientras sube la temperatura en el litoral
  8. 8

    La empresa de Basuras de Santander incorporará 84 vehículos y 5.000 contenedores nuevos
  9. 9

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa
  10. 10

    Maflow prepara otro salto en Guarnizo con más automatización y nuevo empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las familias del Manuel Liaño urgen medidas e inversión contra el «abandono total» del colegio

Las familias del Manuel Liaño urgen medidas e inversión contra el «abandono total» del colegio