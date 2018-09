Fernández Rincón dice adiós a la Cámara de Comercio de Torrelavega después de tres mandatos Fernández Rincón repasa el contenido de un documento en su despacho de la calle Ruiz Tagle. / Luis Palomeque El presidente se marcha satisfecho tras cubrir una «larga etapa» y espera que la centenaria institución quede «en las mejores manos» después del periodo electoral JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Jueves, 27 septiembre 2018, 07:19

Se disiparon las últimas dudas. El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Torrelavega, Antonio Fernández Rincón, no se presentará a la reelección después de tres mandatos consecutivos. Se marcha satisfecho tras cubrir una «larga etapa» de su vida y espera que la centenaria institución quede «en las mejores manos» después del periodo electoral que ahora inicia.

Fernández Rincón recuerda que comenzó su andadura en la Cámara hace 27 años y que también fue vicepresidente una legislatura. «Es tiempo suficiente para cubrir una etapa», asegura el empresario, siempre «respetuoso» con las formas: «Lo tenía decidido, pero no lo podía anunciar porque primero tenía que comunicárselo al Comité y al Pleno, cosa que hice el lunes, y al consejero de Industria, que es mi tutelante, con el que he hablado hoy».

Eso sí, el todavía presidente reconoce que se marcha preocupado porque le gustaría que la entidad quede «en las mejores manos» tras las elecciones. No ocurre lo mismo con la precaria situación económica por la que atraviesa la entidad: «Tiene 105 años y yo espero que funcione muchos más; la institución es fuerte y está por encima de los pareceres de las personas».

«Gran trabajo»

Preguntado por la marcha de Fernández Rincón, el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, agradeció ayer el «gran trabajo» que, de forma «continuada y entusiasta», ha realizado a favor del comercio, la industria y los servicios del municipio, especialmente en periodos complicados, como la «tremenda» crisis de la última década. «Ha realizado un enorme esfuerzo -explicó- para mantener la institución frente a todas las dificultades y en todo momento ha estado abierto al diálogo y la colaboración con el Ayuntamiento, a pesar de algún desencuentro puntual». Cruz Viadero concluyó agradeciendo el trabajo de Fernández Rincón, realizado en ocasiones «con mucho sacrificio», y le deseó «lo mejor» en su nueva trayectoria.

Pero no todo son alabanzas, pues el empresario deja la Cámara en apuros. Al grave problema económico que arrastra desde que el Gobierno de Zapatero suprimió en 2010 el pago obligatorio del 'recurso cameral' por parte de las empresas -ahora sólo le pagan en torno a una docena-, hasta entonces principal vía de financiación de estas entidades públicas, se une ahora el inicio de un proceso electoral que se presenta convulso.

Impagos y deudas

Después de un periodo transitorio de varios años como consecuencia de la elaboración de la nueva Ley estatal que regula el sector, el Gobierno de la nación fijó el 30 de septiembre de 2018 como fecha límite para renovar las directivas de las Cámaras, hecho que en Cantabria no se ha producido, por lo que la Consejería de Industria ha pedido una prórroga. Mientras se avecina la batalla en las urnas, la plantilla de la entidad, integrada por cuatro personas, no cobra desde hace tres meses y sólo trabaja media jornada desde hace varios años, sometida a un expediente de regulación de empleo (ERE). Si no hay noticias esta semana, el asunto podría terminar en el Juzgado de lo Social.

Mientras otras Cámaras se han visto obligadas a cerrar, fusionarse, endeudarse, vender patrimonio..., la de Torrelavega ha ido 'tirando' del dinero que ahorró en los buenos tiempos, pero el remanente se ha terminado. El presidente cree que la solución a corto plazo pasa por cobrar el dinero que les deben por desarrollar proyectos europeos, deuda que en algunos casos data de 2016. Y a largo plazo mira hacia la Consejería de Industria: «Es nuestro órgano tutelante y tiene que decidir si mantiene su apuesta por estas entidades públicas».

La Cámara de Torrelavega ha iniciado el proceso electoral con un periodo de exposición pública del censo. 5.011 sociedades y personas físicas están convocadas a las urnas. Se prevé que la Consejería haga pública la convocatoria electoral a mediados de octubre. Fernández Rincón fue reelegido en 2010 y no se ha votado desde entonces por el referido periodo transitorio.

Mientras se decide o no la presentación de una candidatura 'oficialista', que ha sido la ganadora en las elecciones de los últimos mandatos -ya se han disparado los rumores al respecto-, un representante del sector de la formación, Francisco Martín Jiménez Gutiérrez, ha anunciado que encabeza un grupo de empresarios que se presentará en los próximos días con la intención de suceder a Fernández Rincón.

Jiménez Gutiérrez asegura que pueden aportar «muchísimo» y que quieren abrir la Cámara «a la gente». Su relación con el todavía presidente dista mucho de ser cordial desde que presentó su dimisión como miembro de la Cámara, tras ser uno de los referentes del proyecto 'Espacio Emprendedores'. Fernández Rincón le requirió por escrito para que cumpliese las normas de la entidad, tras tener conocimiento de que en su actividad privada «venía promocionando y ofertando sus servicios haciendo uso de la marca y logotipos» de la Cámara, hechos que desmintió el acusado.