Gambito danés para dos peones

En ajedrez, se le llama gambito danés a una apertura en la cual no se sacrifica un peón, sino dos. En menos de un año habrá elecciones municipales, quizás con alguna novedad en Torrelavega en el partido de María José Sáenz de Buruaga. O no. Se hace casi imprescindible que en la reacomodación del PP, Torrelavega no quede de nuevo al margen. Todo parece dormido en este territorio donde el Partido Popular permanece encallado en repetitivos gestos y necesitado de esa redefinición.

Uno de los problemas que se ha larvado en el PP local ha sido el de las tensiones de liderazgo no resueltas. Por desinterés, lejanía, o por la fuerza centrípeta de rancio centralismo provinciano, este partido en Torrelavega sigue transitando por su vetustez.

El PP local adolece de endogamia y envejecimiento. Quizás por costumbre, por falta de iniciativa de las bases –por acomodación, en definitiva– se ha olvidado que la política, como la vida, es movimiento, que si el agua en correntía se empantana termina pudriéndose y la 'renovación' no llega porque hay larguísimas vidas políticas envejecidas al calor de los ayuntamientos.

María Luisa Peón, presidenta del PP desde 2010, y eterna segunda en el grupo municipal, llegó, como concejal, hace 28 años y aquí sigue con un periodo de alternancia –entre 1997 y 2003– cuando fue directora general de la Mujer, y de 2003 a 2007, diputada en el Parlamento de Cantabria. Ha debido desarrollar resiliencia, lealtad y resistencia. En 1995, la imposición de Albalá como número uno, le relegaba de nuevo al papel de adiestrar a un novato. En 2007, un segundo golpe de mano, urdido por el 'grupo Comillas', le impuso a Ildefonso Calderón –otro neonato– como candidato y quien consiguió algo insólito en Torrelavega, ser concejal y diputado regional. Eterno segundo o privilegiado de por vida.

No sería descartable, pues, que Buruaga cambie esto y lleve a Peón a su Comité Ejecutivo dentro de la integración de quienes no formaron parte de su candidatura pero que, desde el día siguiente a su victoria en el congreso del PP regional, han trabajado por la reconciliación. La situación social y económica de Torrelavega, no está para improvisaciones y parece descartado que aparezca alguna figura 'emergente'. Quizás Buruaga decida que Peón o Calderón, sean o concejal o diputado, a elegir, sin doblete.

Queda por renovar la presidencia del PP. Esto es otra cosa. Hay quien no vería con malos ojos que se opte por una tercera vía, la del políticamente ignoto Alejandro Fernández Berjano, a quien sus contactos extramuros –es buen amigo de Lasalle y Juan Corro– le llevaron a Madrid para escribirle algún discursillo al exministro de Justicia, pero eso es para otro momento. Solo una idea: «En la guerra podemos morir una vez; en política, muchas veces». (Winston Churchill, Oxfordshire 1874-Londres 1965).