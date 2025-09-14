El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jesús Casanueva, párroco de San José Obrero, ayer, justo antes de iniciarse la ceremonia. Juanjo Santamaría

Jesús Casanueva Vázquez

Párroco de San José Obrero
«Si tuviese que gobernar Torrelavega apostaría por la vivienda social y el trabajo»

El sacerdote llegó hace nueve años a la ciudad para hacerse cargo de esta comunidad en la que se siente plenamente integrado

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

Jesús Casanueva Vázquez (Cabezón de la Sal) llegó a Torrelavega hace nueve años para hacerse cargo de la parroquia de San José Obrero. Un cura ... joven –entonces tenía 43 años– que acaba de celebrar sus bodas de plata sacerdotales ante el camarín de la Virgen Grande. Feliz por su trabajo, confía en «haberme ganado a los torrelaveguenses. Sois muy intensos». Da las gracias por sentirse acogido, pide perdón por los errores que haya podido cometer, y se reafirma en su compromiso sacerdotal con un pensamiento positivo y de misión.

