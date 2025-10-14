El Gobierno financiará parte de la renovación de la pista de atletismo de Torrelavega El Consistorio destinará 100.000 euros en ayudas para las infraestructuras deportivas a la mejora de la instalación, que prevé redactar y ejecutar el año que viene

Javier Gangoiti Torrelavega Martes, 14 de octubre 2025, 17:15 Comenta Compartir

El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Deportes, destinará 100.000 euros en ayudas para infraestructuras deportivas de Torrelavega, una subvención que el Ayuntamiento orientará a la ansiada renovación de la pista de atletismo del Óscar Freire. El objetivo que se marca la Concejalía de Deportes es el de redactar y ejecutar dicho proyecto «el año que viene». El presupuesto, aunque todavía pendiente de detallar en ese plan de obra, podría rondar el medio millón de euros, según informan fuentes del Consistorio a preguntas de este periódico. Pero esa es todavía una estimación, porque no existe un proyecto redactado todavía. Esa es, junto a la propia ejecución de las labores, la meta que se marca el equipo de gobierno (PRC-PSOE) de cara a los próximos meses del año que viene.

La rehabilitación de la pista de atletismo es uno de esos proyectos que viene esperando su momento y consignación presupuestaria desde hace años. Su tartán presenta un deterioro muy importante, limitando su uso durante entrenamientos y competiciones. Ya a finales de este verano, el Consistorio avanzó sus planes de acelerar este compromiso y también de solicitar financiación al Ejecutivo regional, dejando de retrasar así una actuación altamente demanda por los clubes y atletas de la comarca.

Estos, a través del Club Atletismo Torrelavega, están colaborando estrechamente con el Ayuntamiento durante los avances para determinar las especificaciones de la pista –desde el número de calles hasta otras características–, como informan desde el Consistorio. La idea es que la nueva infraestructura recoja el testigo lo más pronto posible de las pistas actuales, utilizada por corredores y deportistas de toda la comunidad autónoma.

El complejo polideportivo Óscar Freire atraviesa una etapa de mejoras importante con esta y otra actuación clave, como la renovación integral de sus vestuarios. El presupuesto previsto para esta reforma asciende a 320.000 euros y contempla un cronograma de trabajos realizado por fases, con inicio este otoño y una planificación que permita compatibilizar las obras con el uso habitual del complejo.

Son solo algunos de los detalles sobre los que informó hace dos meses el concejal de Obras, Borja Sainz. Dicha inversión, aseguró, «redundará en beneficio de toda la comunidad deportiva y reforzará la imagen de Torrelavega como ciudad comprometida con el deporte».