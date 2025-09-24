El Gobierno incluirá en 2026 la licitación del Conservatorio

El futuro Conservatorio de Música, Danza y Escuela de Arte de Torrelavega avanza un paso decisivo tras años de espera. La presidenta de Cantabria, María ... José Sáenz de Buruaga, ha anunciado que el Presupuesto autonómico de 2026 incorporará una partida específica para la licitación de las obras de este equipamiento cultural, proyectado en una finca municipal de El Valle (Sierrapando).

Buruaga enmarca esta decisión en la estrategia de reforzar el papel de la comarca del Besaya como motor cultural de la región, al tiempo que ha recordado la próxima culminación de otro de los grandes proyectos en marcha: el centro cultural de La Lechera. «Es una excelente noticia para seguir empujando la transformación de Torrelavega y el papel de esta comarca como referencia cultural», aseguró la presidenta, confiando en contar con el respaldo de la mayoría parlamentaria para que la actuación pueda hacerse realidad.

El proyecto del nuevo conservatorio fue presentado en septiembre de 2024 por la Consejería de Educación, con una inversión estimada de 20,5 millones de euros. Las instalaciones ocuparán 20.384 metros cuadrados, de los que más de 7.700 estarán destinados al Conservatorio de Música y Danza y otros 3.200 a la Escuela de Arte. El plan contempla aulas específicas para danza, salas de ensayo, vestuarios y un auditorio con 450 plazas, dotado de foso para orquesta, tramoya y camerinos. En el área de arte se incluyen talleres de joyería, grabado, volumen y un estudio-laboratorio de fotografía.

Durante la presentación, el consejero de Educación, Sergio Silva, calificó la iniciativa como «un paso de gigante» y destacó la necesidad de articular una financiación «sólida y estable» dada la magnitud del proyecto, que equivale al doble del presupuesto anual destinado al conjunto de los más de 300 centros educativos de Cantabria.

La confirmación de Buruaga llega después de meses de incertidumbre. En agosto de 2025, en una entrevista con este periódico, el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, subrayaba que el conservatorio formaba parte de las condiciones pactadas por el PRC para facilitar la investidura de la presidenta. «He de creer en la palabra de la presidenta y, por tanto, he de creer que va a poner en marcha este proyecto de manera inminente», afirmó entonces, advirtiendo de que, en caso contrario, como regidor y diputado autonómico, se vería obligado a reclamar su ejecución.

Con la dotación prevista en los próximos Presupuestos, el proyecto encara por primera vez un horizonte concreto para materializarse, después de más de una década de reivindicaciones.