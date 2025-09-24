El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una mujer pasea por delante de la finca donde se construirá el nuevo conservatorio en Torrelavega. Luis Palomeque

El Gobierno incluirá en 2026 la licitación del Conservatorio

El anuncio de Buruaga despeja la incertidumbre sobre un proyecto valorado en 20,5 millones y reclamado desde hace más de una década en Torrelavega

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

El futuro Conservatorio de Música, Danza y Escuela de Arte de Torrelavega avanza un paso decisivo tras años de espera. La presidenta de Cantabria, María ... José Sáenz de Buruaga, ha anunciado que el Presupuesto autonómico de 2026 incorporará una partida específica para la licitación de las obras de este equipamiento cultural, proyectado en una finca municipal de El Valle (Sierrapando).

