El Gobierno da luz verde al circuito de mountain bike de Río Cabo

l circuito municipal de bicicleta de montaña de Torrelavega en Río Cabo ha recibido la autorización definitiva del Gobierno de Cantabria, aunque con matices. La ... Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) ha emitido un acuerdo favorable condicionado, que permite ejecutar el trazado deportivo pero cuestiona el diseño del aparcamiento. El proyecto, valorado en 618.083 euros con financiación del Plan de Sostenibilidad Turística, se desarrollará en una parcela de 180.151 metros cuadrados clasificada como suelo rústico de especial protección.

El principal reparo se centra en la explanación del estacionamiento de 25 plazas, que contempla un talud de más de cuatro metros de altura. La normativa fija un máximo de dos para evitar impactos paisajísticos. Aunque los redactores defienden que en este caso el efecto visual es menor, la Crotu ha optado por autorizar solo el circuito y emplazar al Ayuntamiento a rediseñar el aparcamiento. «Lo importante es que el trazado arranque cuanto antes, y en paralelo se trabajará en un diseño adaptado a la normativa», señalan fuentes municipales.

El proyecto, redactado por la empresa Aire Norte, plantea la construcción del Circuito Municipal XC de Torrelavega, un recorrido de 4,6 kilómetros con 220 metros de desnivel acumulado. La pista se dividirá en cuatro sectores interconectados, con siete tipologías de obstáculos que permitirán desde entrenamientos básicos hasta competiciones internacionales. El Ayuntamiento insiste en que será homologable para pruebas de la modalidad XC, lo que situaría a Torrelavega como referente en el norte de España.

Las obras incluyen la preparación de plataformas, el desbroce y limpieza del terreno, la estabilización de taludes, la construcción de senderos adaptados y la instalación de sistemas de drenaje para evitar la erosión. También se colocará señalización, con mástiles de madera y paneles informativos en el área de servicios, donde se habilitarán una fuente y una estación de lavado de bicicletas conectadas a la red municipal.

Más allá del uso deportivo, el plan incorpora la plantación de un bosque autóctono en toda la parcela, sustituyendo los actuales eucaliptos. Esta actuación forma parte del eje de 'transición verde' del Plan de Sostenibilidad Turística, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGeneration. El convenio obliga a ejecutar el circuito antes de fin de año, lo que refuerza la decisión de separar la tramitación del aparcamiento.

El expediente ha recabado diversos informes sectoriales. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico autorizó la actuación con condiciones relativas a la protección del cauce del río Cabo. El Servicio de Carreteras Autonómicas aún no ha aprobado el proyecto de accesos desde la carretera CA-334, tras requerir ajustes en abril y recibir una nueva propuesta en junio. No consta todavía informe de la Dirección General de Montes y Biodiversidad, aunque los técnicos subrayan que el ámbito no está incluido en la Red Natura 2000 ni en montes de utilidad pública.

El Plan General de Ordenación Urbana clasifica la finca como Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola-Ganadera, aunque también la grafía como sistema general de equipamiento comunitario vinculado al cementerio nuevo. Esta calificación ha permitido al Ayuntamiento declarar de interés público y social la actuación, requisito imprescindible para su autorización.

El concejal del Plan de Sostenibilidad, Jesús Sánchez, ha reiterado la importancia estratégica del proyecto. «Torrelavega siempre ha sido cuna de campeones encima de una bicicleta, y esta es una manera de devolverles lo mucho que nos han dado. Debemos tener instalaciones punteras si queremos que siga manando la fuente de triunfos», señaló. En enero ya avanzó que se tratará de un trazado «único en Cantabria, el mejor del norte y entre los mejores de España».

La memoria prevé un plazo de ejecución de ocho meses, aunque el Ayuntamiento confía en acelerar los trabajos. La licitación del circuito se pondrá en marcha de inmediato, mientras la parte relativa al aparcamiento se revisará para ajustarla a la normativa de taludes.

En definitiva, el Gobierno ha autorizado un proyecto que conjuga deporte, naturaleza y sostenibilidad, pero que aún deberá solventar ajustes técnicos. El circuito ciclista comenzará a hacerse realidad en las próximas semanas, mientras se redefine la solución del estacionamiento. Con ello, Torrelavega contará con una instalación llamada a convertirse en referencia nacional en el ciclismo de montaña.