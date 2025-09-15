El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La ladera donde se construirá el futuro circuito de Bicicleta. Juanjo Santamaría

El Gobierno da luz verde al circuito de mountain bike de Río Cabo

La Crotu aprueba la actuación deportiva pero exige revisar el diseño del aparcamiento por superar la altura permitida del talud

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:21

l circuito municipal de bicicleta de montaña de Torrelavega en Río Cabo ha recibido la autorización definitiva del Gobierno de Cantabria, aunque con matices. La ... Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) ha emitido un acuerdo favorable condicionado, que permite ejecutar el trazado deportivo pero cuestiona el diseño del aparcamiento. El proyecto, valorado en 618.083 euros con financiación del Plan de Sostenibilidad Turística, se desarrollará en una parcela de 180.151 metros cuadrados clasificada como suelo rústico de especial protección.

