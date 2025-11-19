Herido con arma blanca en una pelea dentro de un portal en El Zapatón de Torrelavega La Policía Nacional abre una investigación con el objetivo de esclarecer el origen del altercado, que se produjo el martes por la tarde en pleno centro de la ciudad

Javier Gangoiti Torrelavega Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:25 | Actualizado 17:47h. Comenta Compartir

Nueva semana y nuevo disgusto relacionado con la seguridad ciudadana en Torrelavega, esta vez en pleno centro de la ciudad. La Policía Nacional investiga el origen de un altercado ocurrido este pasado martes por la tarde en el centro de la ciudad, en el barrio de El Zapatón, y en el que resultó herido por arma blanca un varón. Este, tras personarse en el Centro de Salud Covadonga, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, donde sería dado de alta durante la noche. Mientras, el Cuerpo Nacional de Policía sigue investigando los detalles de este posible altercado, del cual todavía no se conocen presuntos más responsables ni participantes.

Ocurrió por la tarde, en un portal de la calle Marqués de Santillana, y causó un revuelo importante en la zona, según trasladan diferentes testigos a este periódico. Al parecer, y según atestiguan, el altercado se produjo dentro del portal, siendo rápidamente notificado por parte de los vecinos a las fuerzas de seguridad. Eran cerca de las siete de la tarde cuando el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control de la Policía Nacional recibió dichos avisos, trasladándose a esta céntrica zona de la ciudad.

Una vez aquí, los agentes no observaron ningún incidente, ni localizaron a los supuestos participantes, aunque sí hallaron algún resto de sangre en el portal. Al poco tiempo, recibieron otra alerta muy reveladora: la del ingreso de un paciente con heridas compatibles con arma blanca, en el Centro de Salud Covadonga. Personadas dotaciones en este lugar, los efectivos corroboraron en persona la existencia de dichas heridas sangrantes, supuestamente causadas por arma blanca.

Precedentes

La noticia sobre este suceso en el centro de la ciudad sigue a los dos atracos a punta de pistola ocurridos la semana pasada –en Campuzano el martes y en Torres el miércoles–, así como a la reunión entre Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento este mismo lunes. Como respuesta a estos hechos, Delegación ha decidido reforzar la presencia de la Policía Nacional «los fines de semana» en la ciudad.