Personal sanitario atiende a la víctima en el lugar de los hechos, custodiados por agentes de la Policía Local, este viernes, en Torrelavega. DM

Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga

Los hechos ocurrieron cerca de las diez de la noche del viernes, en la calle José María Pereda con su confluencia con Pablo Garnica

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:56

Un varón ha resultado herido grave este pasado viernes por la noche tras un atropello en el centro de Torrelavega en el que el conductor del vehículo se dio a la fuga. La víctima fue trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, donde se encuentra todavía este sábado con una herida en la cabeza, según informan fuentes municipales.

Los hechos ocurrieron este viernes cerca de las diez de la noche en la calle José María Pereda, a la altura de su confluencia con Pablo Garnica. El varón fue trasladado con pronóstico grave al hospital, tras ser atendido durante varios minutos en la zona del suceso. Por su parte, en estos momentos prosiguen las labores de identificación del vehículo y del conductor, que habría abandonado el lugar sin prestar auxilio a la víctima.

Al lugar de los hechos se trasladaron equipos de personal sanitario y también agentes de la Policía Local de Torrelavega, que ayudaron a custodiar y mantener la seguridad en la zona durante la asistencia al varón.

