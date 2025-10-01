El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un hombre resulta herido en la calle Padre Rábago de Torrelavega y la Policía investiga el origen de la lesión

La víctima presentaba una herida en el brazo derecho, pero rechazó interponer denuncia ni dar explicaciones sobre lo sucedido

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

Torrelavega volvió a vivir ayer un episodio cargado de incógnitas. Fue en la céntrica calle Padre Rábago, donde un operario de limpieza vio salir a ... dos hombres de un portal con la ropa ensangrentada. El trabajador, sorprendido por la escena, no dudó en dar aviso inmediato a la Policía Local.

