Herida una mujer en Torrelavega tras un disparo en una disputa familiar

Javier Gangoiti Torrelavega Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:33 | Actualizado 20:07h. Comenta Compartir

Una mujer ha resultado herida este jueves en Torrelavega, tras recibir un disparo por arma de fuego en lo que las fuentes policiales apuntan a una disputa familiar dentro de un domicilio en el Barrio Covadonga. La mujer, que ya ha sido trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, presentaba una herida en la espalda cuando los agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos, «posiblemente» causada, dicen, por arma de fuego. El pronóstico de la víctima es reservado.

Los hechos ocurrieron pasadas las tres de la tarde de este jueves, recibiendo la alerta el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control de la Policía Nacional (CIMAC) a las 15.29 horas. En estos momentos, la mujer continúa en el centro hospitalario. El alcalde, Javier López Estrada, informaba así pasadas unas horas de lo ocurrido. «Según los datos que tenemos en estos momentos es un delito de violencia de un hijo hacia su madre dentro de su domicilio. Estamos a la espera de obtener más información por parte de las autoridades policiales».

También a preguntas de este periódico ha ofrecido declaraciones tras el suceso el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega: «Se trata de hechos difíciles de controlar al ser en el entorno familiar y que se está investigando para esclarecer los motivos que han llevado a este desenlace». Reconoce preocupación por el manejo de armas de fuego, aunque recuerda que «en este caso no se trata de un tiroteo». En cualquier caso, apuntó, «hay que esperar a tener todos los datos del arma y los hechos para no precipitar ninguna decisión».

Se trata del quinto suceso con armas de fuego que trasciende en poco más de un año en Torrelavega. Esta cadena de episodios graves empezó con un tiroteo sin heridos también en Covadonga, a finales de junio del año pasado; continuó luego con otra refriega que empezó en Barreda y terminó en Campuzano con una joven herida de bala, en noviembre; con otro herido por disparo de bala en la calle Pintor Varela de La Inmobiliaria, en febrero; y con un cuarto tiroteo en la zona de Sniace, al parecer en una disputa por chatarra de la fábrica, en abril.