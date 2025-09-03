El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un coche circula por la planta baja del aparcamiento de La Carmencita, en Torrelavega. Luis Palomeque

Los incidentes en La Carmencita avivan el debate sobre la vigilancia y la gestión del aparcamiento

Los vecinos piden convertir el parking en un espacio de pago, algo que el Ayuntamiento de Torrelavega rechaza, pero sí promete implantar medidas de control

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

El aparcamiento de La Carmencita, en Torrelavega, sigue en el centro de la polémica. Después del episodios de las motos realizando carreras, derrapes y ... maniobras temerarias en su interior, los vecinos reclaman soluciones urgentes. El problema, subrayan, no es puntual: las quejas se acumulan desde hace tiempo y la sensación de inseguridad se ha instalado en el barrio.

