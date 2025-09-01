El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración de motoristas en el aparcamiento de La Carmencita, en Torrelavega.

Concentración de motoristas en el aparcamiento de La Carmencita, en Torrelavega. X Torrelavega se mueve

Motos, derrapes y alarmas disparan las quejas en el parking de La Carmencita

Los vecinos denuncian ruido constante, alarmas de vehículos y ausencia de control municipal en el aparcamiento

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:36

El aparcamiento de La Carmencita, en el barrio de La Inmobiliaria, se ha vuelto en las últimas semanas uno de los puntos más comentados de ... Torrelavega. Lo que se diseñó para dar servicio de estacionamiento a una zona muy poblada se ha transformado en un lugar polémico, con motos circulando a gran velocidad, derrapes, alarmas que suenan a todas horas y quejas vecinales que no dejan de crecer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  2. 2

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  3. 3

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  4. 4

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  5. 5

    Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana
  6. 6

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  7. 7

    Las Guerras Cántabras de Los Corrales vencen a la lluvia y el público se rinde al desfile final
  8. 8

    Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos
  9. 9

    Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano
  10. 10

    Probamos el simulador de Peña Cabarga: «Es tan real que da hasta vértigo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Motos, derrapes y alarmas disparan las quejas en el parking de La Carmencita