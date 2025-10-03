Industria asegura que la sede del Pctcan en Torrelavega será una realidad y licitará la obra en 2026 La adecuación de fincas rechazada en un informe de Urbanismo no sería imprescindible según el alcalde porque el edificio estará vinculado a la UC

Javier Gangoiti Torrelavega Viernes, 3 de octubre 2025, 13:37 | Actualizado 14:23h. Comenta Compartir

La Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega aseguran que la nueva sede del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan) en la ciudad será una realidad pese al informe desfavorable de Urbanismo emitido hace unos meses desde esta Dirección General. La adecuación de terrenos mediante una modificación puntual del Plan Especial del Campus no sería algo imprescindible para construir este edificio, sostienen, sino un trámite que se inició hace meses para darle mayor seguridad jurídica al proyecto. Y no es imprescindible, añaden, porque el edificio concebido desde la anterior legislatura entre el departamento de Industria y el Consistorio estará vinculado a la actividad de la universidad, lo que significa que no sería necesaria la adecuación del planeamiento urbanístico de las parcelas, ni en el Plan Especial ni en el Plan General del Ordenación Urbana -que es lo que venía a hacer el escrito de Urbanismo, considerando no justificada la urgencia de realizar estos cambios estando el PGOU en vías de aprobación definitiva-.

Esta es la respuesta del Ejecutivo y del Ayuntamiento al tropiezo administrativo que ha sufrido el proyecto, dado a conocer 24 horas por el exconcejal Otto Oyarbide. «Por nuestra parte, en la Consejería, tenemos todo preparado para que ese edificio sea una realidad. Ya hemos consignado en los presupuestos de 2026 la cantidad necesaria para hacer el proyecto y una cantidad también muy importante para consignar la licencia de obra -el 6% de lo que cuesta el edificio, unos 11 millones-. La cuestión económica está solucionada», zanjaba este viernes el consejero de Industria, Eduardo Arasti, en una visita a Torrelavega, antes de fijar la licitación de la obra, también, en 2026.

El informe de Urbanismo ha puesto sobre la mesa «un problema técnico de planificación urbanística», pero no nublaría el compromiso ni sobre todo las posibilidades de levantar la sede del Pctcan en Torrelavega. La razón técnica o jurídica: lo dicho, la vinculación de este nuevo edificio con la actividad de la UC, lo bastante estrecha como para no ser necesario ningún cambio en el Plan Especial ni el PGOU, como insistió en dejar claro el alcalde, Javier López Estrada: «No es un edificio de oficinas privado, sino uno que sirva para la transmisión de conocimiento entre la universidad y la empresa. Lo que tenemos que hacer es definirlo claramente para que el proyecto sea viable en esas condiciones y no haya ninguna duda de que es un edificio dotacional, que es el objetivo que tenemos».

Esta respuesta, aparentemente rotunda y sin dejar lugar a dudas sobre la continuidad del proyecto, contrasta con las declaraciones que otras fuentes municipales han dado a medios como Europa Press en las últimas horas. Dichas voces aseveran que ambas administraciones tienen «interés» en que este edificio, que quieren destinar a «jóvenes emprendedores», salga adelante «si no es ahí en otro sitio». Es una declaración fundamental, pero que nadie en el Consistorio ni el Gobierno ha hecho este viernes durante la visita del consejero a Torrelavega.

La confirmación de ese matiz, de la necesidad de cambiar el sitio del inmueble, vendría a confirmar lo que ya sostuvo y reitera el exconcejal Otto Oyarbide. Este viernes, este volvió a aludir al carácter demoledor del informe de Urbanismo y a los requisitos marcados en él, tanto en el Plan Especial como en el Plan General. Asimismo, enmendó la iniciativa con carácter general, recordando las limitaciones que plantearía esta para el crecimiento del campus. «Una nueva facultad o un edificio del Pctcan», contrapuso, llamando a la participación del tejido empresarial, los agentes socioeconómicos y, sobre todo, apelando al papel tanto de la propia Universidad como de la Dirección General de Universidades.