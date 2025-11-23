IU-Podemos critica un recorte del 20% en las ayudas del programa de conciliación familiar de Torrelavega

J. G. Torrelavega. Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La coalición de Izquierda Unida y Podemos denuncia un recorte en el programa de 'Madrugadores', el plan de conciliación que apoya a las familias en los gastos de guardería y actividades extraescolares de primera hora. La formación cifra el recorte en un 20% y lo sitúa en el importe de las ayudas del programa, una disminución que «golpea directamente a las familias que más necesitan apoyo». Su portavoz, Borja Peláez, carga así contra este recorte, que coincide, asegura, con lo que considera una política de «despilfarro»: «Mientras las familias cuentan céntimos para llegar a fin de mes, el Ayuntamiento se gasta miles de euros en obras que nadie ha pedido y que no sirven para nada», denuncia Peláez, señalando la ruta del Cuaternario o las estatuas de Bisontes como gastos superfluos -justo estos están financiados con fondos del Plan de Sostenibilidad Turística-.

Calificando el orden de prioridades como «el mundo al revés», el portavoz de IU-Podemos critica que se reduzca la consignación de un programa que «precisamente facilita la conciliación laboral y familiar, que es especialmente importante para madres y padres con horarios tempranos o sin red de apoyo». Muy duro con los socios de gobierno, Peláez recuerda que «conciliar no es un privilegio -sino un derecho- y que cada euro en igualdad y educación revierte directamente en bienestar social».

En ese sentido, continúa el concejal, «cuando se quita dinero a la conciliación, se castiga a las mujeres, a las familias trabajadoras y a los niños y niñas de esta ciudad». Siendo así, el representante de IU-Podemos insta a regionalistas y socialistas a «rectificar», recuperando la financiación completa de este plan de conciliación. «No queremos una ciudad escaparate, queremos una Torrelavega viva, justa y digna. Las familias no necesitan obras absurdas, sino apoyo para criar y trabajar con dignidad».