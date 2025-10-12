Una marea de 3.000 personas marcha contra las adicciones en Torrelavega AMAT ha celebrado este domingo su 38º carrera no competitiva para sensibilizar a la población y fomentar el deporte

No eran aún las 11.00 horas de este domingo y el Boulevard Demetrio Herrero ya estaba hasta los topes de torrelaveguenses -y vecinos de ... otros municipios- dispuestos a poner su granito de arena contra las adicciones. Como todos los 12 de octubre, la asociación AMAT (Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano) ha celebrado su carrera no competitiva -esta es la 38 edición- para visibilizar la problemática de la adicción a las sustancias y también a actividades como el juego. El día acompañaba y cerca de 3.000 personas se animaron a recorrer la ruta de 5 kilómetros que partió del boulevard y pasó por la Avenida de España, el parque Manuel Barquín, la Avenida de Cantabria, el Barrio Villafranca, la Avenida de Palencia, la calle Rufino Peón y la Avenida del Besaya hasta regresar al punto de inicio.

Antes de arrancar, la plaza estaba llena de gente que recogía sus dorsales, compraba artículos solidarios como pulseras, mochilas o camisetas y boletos para un sorteo que se resolverá en redes sociales el día 15. Todo lo recaudado permitirá que AMAT siga ayudando a personas con adicciones y el gerente de la asociación, Alberto Marchante, ha destacado la importancia de esta cita, que permite «visibilizar y sacar a la calle el trabajo que durante todo el año hacemos de puertas para adentro». «Es un día especial en el que sentimos el apoyo masivo de la gente», añadió. Marchante también ha querido aprovechar la cita para recordar a Rafaela Gutiérrez, la fundadora de AMAT, que falleció el mes pasado a los 87 años. La marcha acogió a todo tipo de participantes; de todas las edades y en todo tipo de grupos: familias, parejas, amigos y también participantes solitarios. «Es una forma de ayudar con la que además haces deporte y pasas el día», explicaba Eduardo Pelso. «Venimos desde hace unos 15 años porque es un acto solidario del que nos gusta formar parte. Es una forma diferente de pasar el domingo», apuntó Aurora Toribio.

