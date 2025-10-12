El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cerca de 3.000 personas han marchado este domingo contra las adicciones. Roberto Ruiz

Una marea de 3.000 personas marcha contra las adicciones en Torrelavega

AMAT ha celebrado este domingo su 38º carrera no competitiva para sensibilizar a la población y fomentar el deporte

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 17:17

No eran aún las 11.00 horas de este domingo y el Boulevard Demetrio Herrero ya estaba hasta los topes de torrelaveguenses -y vecinos de ... otros municipios- dispuestos a poner su granito de arena contra las adicciones. Como todos los 12 de octubre, la asociación AMAT (Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano) ha celebrado su carrera no competitiva -esta es la 38 edición- para visibilizar la problemática de la adicción a las sustancias y también a actividades como el juego. El día acompañaba y cerca de 3.000 personas se animaron a recorrer la ruta de 5 kilómetros que partió del boulevard y pasó por la Avenida de España, el parque Manuel Barquín, la Avenida de Cantabria, el Barrio Villafranca, la Avenida de Palencia, la calle Rufino Peón y la Avenida del Besaya hasta regresar al punto de inicio.

