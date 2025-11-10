La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda La nueva vía, que ha supuesto una inversión de casi 9,5 millones de euros, desviará hasta 10.000 vehículos diarios de la N-611 y facilitará los desplazamientos entre Santillana, Suances y Torrelavega

La nueva conexión entre Viveda y Dualez ya está abierta. El Gobierno de Cantabria ha inaugurado este lunes el tramo de la CA-138 que, a partir de ahora, servirá como alternativa para muchos de los vehículos que cada día pasan por Barreda camino de Torrelavega o de la autovía. La idea es sencilla: repartir mejor el tráfico para que la N-611 respire un poco, sobre todo en las horas en las que es habitual encontrarse con retenciones.

El acto ha estado presidido por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, acompañada por el consejero de Fomento, Roberto Media, y por los alcaldes de Torrelavega y Santillana del Mar. También acudieron representantes municipales y de SIEC, la empresa que ha ejecutado los trabajos. Con esta apertura se da por terminada una obra esperada desde hace años en la comarca y que ha supuesto una inversión de unos 9,5 millones de euros.

La carretera se ha hecho en dos partes. La primera es completamente nueva: empieza en una rotonda construida en Viveda y recorre alrededor de 1,5 kilómetros hasta llegar a Duález. También incluye un puente sobre el arroyo Corrino, que se ha levantado para poder cruzar el cauce sin modificar su entorno. La segunda parte va desde Duález hasta la glorieta de Barreda, donde enlaza con la N-611, y en este tramo se ha mejorado la carretera que ya existía. Se ha ensanchado, se ha renovado el firme y se han ordenado los márgenes para que el paso sea más cómodo y seguro. Además, se ha arreglado el conocido puente de Los Italianos, que cruza el Saja-Besaya, para dejarlo preparado para el nuevo uso.

Una alternativa clara a la N-611

Hasta ahora, prácticamente todo el tráfico que venía de Santillana del Mar o de Suances hacia Torrelavega tenía que atravesar Barreda sí o sí. Y el resultado era el que cualquiera que pase por allí conoce: atascos, frenazos, colas y una mezcla de camiones, coches y autobuses escolares. La intención es que esta carretera quite parte de ese movimiento. Se calcula que unos 10.000 vehículos al día podrían utilizar el nuevo recorrido y descargar así la travesía.

La presidenta Buruaga insistió en que la obra «era muy necesaria» y que llega para solucionar «un problema que se venía arrastrando desde hace mucho tiempo». Explicó que Barreda concentra tráfico industrial, de estudiantes, de personas que van a trabajar o a hacer compras y también de quienes se acercan a la zona por turismo, sobre todo en verano. Con la variante, dijo, «se pretende repartir mejor los desplazamientos y dar más seguridad tanto a conductores como a los barrios del entorno».

La carretera incorpora además un paseo peatonal separado del tráfico, pensado para caminar sin riesgos junto al tramo nuevo. En la zona de Riaño, ese paseo se ensancha y se usa también como vía para bicicletas. Entre Duález y Barreda se ha añadido una acera más para peatones, de forma que haya continuidad para quienes se mueven andando entre estos puntos. Además, junto a las instalaciones deportivas Óscar Freire se ha creado un pequeño vial de servicio y aparcamientos para facilitar el acceso y evitar paradas en el arcén.

Y hay más. Para reducir el ruido de los coches en el barrio de Riaño se ha levantado un muro y se han colocado pantallas acústicas, con el objetivo de que el tránsito no afecte al descanso de las viviendas situadas más cerca del vial.

En su intervención, la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo (PRC), celebró que «una infraestructura largamente esperada sea por fin una realidad« y agradeció tanto al anterior Gobierno (PRC-PSOE) como al actual (PP) que hayan mantenido el proyecto hasta el final, sin dejarlo a medias. Defendió que cuando se continúa una obra iniciada por otro, se demuestra que «la prioridad es que las cosas se terminen porque son buenas para la gente».

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, recordó que esta carretera empezó a gestarse hace más de diez años y que varias corporaciones han ido aportando pasos hasta abrirla hoy al tráfico. Agradeció el trabajo de los responsables técnicos y apuntó que, más allá de la movilidad, este vial encaja en una transformación más amplia que vive Torrelavega, con distintos proyectos urbanísticos en marcha. «Este tipo de infraestructuras mejoran la vida de los ciudadanos y también la actividad de las empresas», señaló.

Con su apertura, la CA-138 ofrece una ruta más directa a quienes viajan entre Santillana, Suances y Torrelavega. A partir de ahora, muchas personas podrán evitar Barreda y ahorrar tiempo en sus desplazamientos diarios. El Gobierno regional confía en que esta carretera se convierta pronto en el recorrido habitual para buena parte del tráfico que hoy pasa por la travesía.