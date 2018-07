Nueva oleada de robos en comercios y locales del barrio de La Inmobiliaria Luis Palomeque Los ladrones se llevaron de madrugada la recaudación de una tienda de alimentación e intentaron entrar en una cafetería DAVID CARRERA Torrelavega Miércoles, 4 julio 2018, 12:52

Pese al anunciado incremento de la presencia policial en la zona, el historial de robos y actos vandálicos en el barrio de La Inmobiliaria sigue aumentando en las últimas semanas. Y una muestra de ello se produjo la pasada madrugada del lunes al martes, cuando en apenas un intervalo de unas horas se produjo el intento de asalto a un bar y el robo en una tienda especializada en la venta de productos ibéricos.

Alicia González Acebo, propietaria de este establecimiento comercial ubicado en la calle Mártires 16, relata que recibió una llamada de la Policía tras saltar la alarma del comercio en torno a las cuatro de la mañana. La comerciante dice que le llevaron la recaudación de dos días pero insiste en que «el problema no solo es lo que te llevan, sino los destrozos que te causan en el local porque me han reventado la puerta y eso vale mucho dinero». La forma en la que los ladrones entraron al comercio coincide con el modus operandi habitual. Primero vigilan la zona y armados con una arqueta o tapa de alcantarilla revientan la luna del escaparate o de la puerta, por donde uno de los individuos accede al interior. En este caso utilizaron una arqueta que los agentes de la Policía encontraron al acceder al lugar. También una cafetería cercana sufrió numerosos daños causados por el intento de robo que sufrió, y cuya reparación asciende a unos 3.000 euros. Una luna rota y daños en persianas y marcos de las puertas componen la parte más importante del parte de incidencias, y gracias a que el negocio cuenta con blindaje de seguridad, los ladrones no pudieron finalmente acceder al interior del local.

Recientemente, a tan solo unos metros, el bar Valpas sufrió un nuevo robo desde que abriera sus puertas hace 36 años, y ya van ocho. Los cacos accedieron al interior del local tras romper con una piedra uno de los cristales de la puerta. Una vez dentro se hicieron con una caja que el dueño del bar, Salvador Calvente, guardaba tras la barra. El dueño del establecimiento hostelero ubicado en el número 36 de la calle José María Pereda relató que «no les dio a tiempo a coger nada más una caja con chuches para el perro, donde pensaban que tenía dinero, ya que de inmediato sonó la alarma que tengo conectada al teléfono y, como vivo justo al lado, en unos minutos estaba en el bar». El propietario del establecimiento reconoce que este tipo de robos en bares y comercios «está a la orden del día» en La Inmobiliaria y recuerda que «en los casi treinta y siete años que llevo abierto me han entrado ocho veces». Los ladrones que accedieron al bar, alrededor de la una y media de la madrugada, intentaron minutos antes entrar en la vecina tienda ABMicros Internet, a la que con la misma piedra golpearon el cristal pero sin lograr romperlo del todo. Por esta razón se decantaron por entrar en la cafetería.

En el comercio dedicado a la venta y servicio de equipos informáticos explicaron que tampoco es la primera vez que reciben la visita los cacos, aunque «la mayoría de las veces han entrado y nos han llevado cosas estando abiertos al público». En este sentido, entienden las quejas de muchos de los comerciantes del barrio de La Inmobiliaria porque los robos y pequeños hurtos se producen «cada vez con mayor frecuencia», tanto por el día como por las noches. Por ello, vecinos y comerciantes insisten en que es necesario una mayor presencia policial en las calles del barrio.

Pero los robos no solo se producen en La Inmobiliaria, ya que recientemente se produjo una oleada de hurtos en negocios y establecimientos comerciales del Barrio Covadonga. Bares, peluquerías, carnicerías, supermercados, panaderías... Nadie parece estar a salvo de una banda juvenil que actuaba como en La Inmobiliaria de madrugada y casi siempre de la misma forma. Vídeos grabados por vecinos y cámaras de seguridad lo dejan claro: los chavales primero vigilan el entorno, luego cogen una tapa de hierro de alguna arqueta o alcantarilla próxima, después la lanzan contra las lunas de los establecimientos y, finalmente, entran a robar lo que pueden en apenas dos minutos para que la Policía no llegue a tiempo.

Por lo general es más escaso el botín que los destrozos que realizan. Los afectados están hartos y se sienten desprotegidos porque «estos delincuentes apenas tardan unas horas en salir en libertad cuando son detenidos». Los efectivos de la Policía Local y Nacional recuerdan que además de recabar pruebas a través de las cámaras de seguridad la clave es «pillarles in fraganti» pero «solo tardan unos minutos».