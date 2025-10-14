La obra del desvío provisional del tren se encarece 829.926 euros

La obra del desvío provisional del tren en Torrelavega costará 829.926 euros más de lo previsto, elevándose su presupuesto por encima de los 5, ... 5 millones de euros en total, cifra que supera el precio base de licitación. En la resolución de Adif autorizando estos cambios, publicados en las últimas horas en la Plataforma de Contratación del Estado, el administrador ferroviario y promotor de la obra hace referencia a distintas labores sobrevenidas, como el montaje de la vía, la catenaria, la reposición del pozo de saneamiento y la hinca de carriles. La necesidad de hacer frente a estos imprevistos explicaría parte del retraso importante que viene acumulando la obra desde que se puso en marcha de forma efectiva a principios de 2024. Tenía un plazo de doce meses, pero hoy en día resta por ejecutar gran parte de la infraestructura todavía.

La nueva vía absorberá el tráfico ferroviario desde La Inmobiliaria hasta la zona de Torres, permitiendo ejecutar el soterramiento

La idea es que en 2026, más cerca de la primera mitad de año que de la segunda, la obra no solo esté terminada, sino que, de forma paralela, el proyecto de soterramiento esté aprobado, licitado y adjudicado, pudiendo ejecutarse la obra y canalizar el tráfico a lo largo de esta nueva vía provisional de 1,4 kilómetros. Esa es la última previsión que vienen dando las administraciones involucradas en la integración ferroviaria, pero lo cierto es que, superado en un año el plazo para redactar el plan de obra para enterrar las vías, el proyecto del soterramiento sigue sin darse a conocer. Fuentes municipales aseguran que el proyecto ha pasado los últimos meses en fase de aprobación y recibiendo el visto bueno definitivo de diferentes organismos y entidades públicas.

La semana pasada, cuando El Diario Montañés publicó un reportaje sobre la situación actual de la obra del desvío, las mismas fuentes apuntaban a que el proyecto del soterramiento había sido aprobado de forma definitiva, pero ninguna de las tres entidades interesadas -Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Torrelavega y sobre todo Adif- lo dan a conocer.

Mientras tanto, el desvío del tren sigue abriéndose camino por el Bulevar Ronda, desde el tanque de tormentas de La Inmobiliaria hasta el entorno de Torres, junto a las pistas -demolidas- de skate. La idea es que la puesta en servicio de dicha infraestructura, creada para poder soterrar las vías a su paso por el centro sin interrumpir el tráfico de convoyes, traiga consigo un proyecto soñado durante décadas como el soterramiento, pero también traerá inconvenientes: desde la pérdida de la estación en el centro, sustituida con un apeadero en La Carmencita -solo disponible para los viajeros que procedan desde Santander-; hasta el cierre de la rotonda entre Aspla y Sniace, que provocará alteraciones en el tráfico durante cuatro o más años. Todavía no se sabe cuántos. Porque, lo dicho, aún no se conoce el proyecto de soterramiento.