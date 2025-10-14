El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Obra de la vía auxiliar, a su paso por la zona de La Lechera. Luis Palomeque

La obra del desvío provisional del tren se encarece 829.926 euros

La infraestructura costará 5,5 millones tras este modificado firmado por Adif y necesario para llevar a cabo actuaciones sobrevenidas

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

La obra del desvío provisional del tren en Torrelavega costará 829.926 euros más de lo previsto, elevándose su presupuesto por encima de los 5, ... 5 millones de euros en total, cifra que supera el precio base de licitación. En la resolución de Adif autorizando estos cambios, publicados en las últimas horas en la Plataforma de Contratación del Estado, el administrador ferroviario y promotor de la obra hace referencia a distintas labores sobrevenidas, como el montaje de la vía, la catenaria, la reposición del pozo de saneamiento y la hinca de carriles. La necesidad de hacer frente a estos imprevistos explicaría parte del retraso importante que viene acumulando la obra desde que se puso en marcha de forma efectiva a principios de 2024. Tenía un plazo de doce meses, pero hoy en día resta por ejecutar gran parte de la infraestructura todavía.

