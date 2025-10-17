Doce investigados, casi todos menores, por participar en carreras ilegales con ciclomotores trucados en la zona de Torrelavega La Guardia Civil instruye diligencias contra todos ellos por circular de forma temeraria en la ciudad del Besaya, en Zurita y en Villabáñez, hechos que eran compartidos después en un canal de YouTube

Javier Gangoiti Torrelavega Viernes, 17 de octubre 2025, 11:40 | Actualizado 12:19h. Comenta Compartir

La Guardia Civil de Cantabria, a través de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico, en el marco de la operación 'Aerox Stag' contra carreras ilegales con ciclomotores en la vía pública, ha procedido a instruir diligencias en calidad de investigados a once menores y un adulto de 22 años de edad por presuntos delitos de conducción manifiestamente temeraria con riesgo para su propia integridad física y la del resto de usuarios de la vía. Los agentes ya habían detectado quedadas de jóvenes con ciclomotores en el parque empresarial de Reocín, donde realizaban maniobras peligrosas y temerarias a altas velocidades, mientras numeroso público observaba desde los márgenes de la carretera, con el consiguiente riesgo de atropello.

Durante la investigación y llegado el verano, el instituto armado tuvo conocimiento -las indagaciones a través de las redes sociales fueron clave- de que estas actividades se habían trasladado también a vías públicas, donde realizaban carreras ilegales. La Benemérita localizó estos hechos en el propio casco urbano de Torrelavega, así como en vías de La Montaña, Zurita de Piélagos y Villabáñez (Castañeda).

En un canal de YouTube, ya cerrado, que había alcanzado más de 50.000 visualizaciones, daban difusión a los vídeos grabados de estas carreras, donde se podía observar que conductores de turismos, peatones y ciclistas, ajenos a esta actividad, se veían sorprendidos por estas carreras ilegales, con el consiguiente peligro. Además, en el visionado, los agentes observaron que algunos de estos ciclomotores estaban trucados, superando los 90 kilómetros por hora cuando su velocidad máxima de construcción no puede superar los 45.

Conducciones temerarias, circulaciones en grupo con adelantamientos por derecha e izquierda, por el carril contrario, en curvas sin visibilidad… De todo ha quedado constatado en el material difundido y al que tuvo acceso la Guardia Civil. Resultado: instrucción de diligencias en calidad de investigados a doce personas, este mismo mes de octubre. Los menores podrían enfrentarse a penas de privación del derecho a conducir vehículos a motor de hasta seis años; el adulto, además, también a la de prisión de entre seis meses y dos años, tipificado en el artículo 380 del Código Penal dentro de los delitos contra la seguridad vial.

Además, se han intervenido cuatro ciclomotores, a los que se sometió a una inspección técnica extraordinaria en una estación de ITV, detectando modificaciones no homologadas en los motores y tubos de escape, con lo que adquirían mayor potencia, y por consiguiente, una velocidad superior a la permitida. Otros cuatro ciclomotores fueron localizados parcialmente desmontados, constatando diferentes manipulaciones técnicas.

Por su parte, a otros conductores de ciclomotores y de un vehículo se les han notificado seis infracciones administrativas al Reglamento General de Circulación por conducción temeraria, sin llegar a poner en peligro concreto la integridad de otras personas, los cuales pueden ser sancionados con multa de 500 euros y la pérdida de 6 puntos de sus permisos de conducir. Todas las diligencias fueron entregadas en la fiscalía de menores y en el Juzgado de Guardia de Torrelavega.