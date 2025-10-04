El Patatal avanza en su restauración y recibirá una inversión total de 1,2 millones en dos fases

El parque de Las Tablas de Torrelavega, popularmente conocido como El Patatal, avanza en su restauración y estará completamente renovado -con nuevas sendas y ... especies autóctonas- «en verano de 2026», como fijan desde el Ayuntamiento. Es el plazo que dieron tanto el alcalde como la concejala de Medio Ambiente ayer, durante una visita institucional al avance de estas labores, que se dividirán en dos fases: la primera, la que está en marcha y valorada en 811.569 euros; y la segunda, ya adjudicada por otros 421.952. Así, en los próximos meses, el parque recibirá una inversión total de 1,2 millones, todos ellos financiados con fondos de la Fundación Biodiversidad y del Plan de Sostenibilidad Turística.

MÁS INFORMACIÓN Arrancan las obras de El Patatal para su transformación en un gran pulmón verde

Durante la visita, los responsables del Ayuntamiento aludieron a los importantes cambios que experimentará este parque gracias a esta doble renovación. «Está destinado a convertirse en un pulmón verde y en una gran zona de esparcimiento», avanzó el alcalde, Javier López Estrada, recordando el «gran valor ambiental» del parque y su ubicación junto al centro de la ciudad.

La concejala de Medio Ambiente, Patricia Portilla, contempla «un parque mucho más abierto» gracias a esta restauración. «Es la recuperación de un área degradada, un proyecto ambicioso», añadió, antes de apuntar a las labores que se están llevando a cabo en materia de tala, poda y plantación de nuevas especies, además de la creación de nuevos espacios que «generan biodiversidad», como humedales.

Los trabajos que se encuentran en marcha en estos momentos, desde hace unas semanas, ya permiten intuir el avance de las obras y la retirada de árboles y especies invasoras. Esta primera fase continuará hasta «finales de este año o principios del siguiente», como avanzaron los responsables municipales; será entonces cuando comience la segunda, que se alargará hasta el verano.