El acceso al parque de Las Tablas está ya vallado y así permanecerá durante los al menos seis meses de obras. Alberto Aja

El Patatal avanza en su restauración y recibirá una inversión total de 1,2 millones en dos fases

Javier Gangoiti

Torrelavega

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

El parque de Las Tablas de Torrelavega, popularmente conocido como El Patatal, avanza en su restauración y estará completamente renovado -con nuevas sendas y ... especies autóctonas- «en verano de 2026», como fijan desde el Ayuntamiento. Es el plazo que dieron tanto el alcalde como la concejala de Medio Ambiente ayer, durante una visita institucional al avance de estas labores, que se dividirán en dos fases: la primera, la que está en marcha y valorada en 811.569 euros; y la segunda, ya adjudicada por otros 421.952. Así, en los próximos meses, el parque recibirá una inversión total de 1,2 millones, todos ellos financiados con fondos de la Fundación Biodiversidad y del Plan de Sostenibilidad Turística.

