El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El acceso al parque de Las Tablas está ya vallado y así permanecerá durante los al menos seis meses de obras. Alberto Aja

Arrancan las obras de El Patatal para su transformación en un gran pulmón verde

El parque permanecerá clausurado al público durante al menos seis meses mientras se desarrollan los trabajos de restauración

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

El parque de Las Tablas, conocido popularmente como El Patatal, ha cerrado sus puertas para dar comienzo a las obras de restauración más ambiciosas de ... su historia reciente. El recinto permanecerá inaccesible al menos durante seis meses, tiempo en el que se ejecutará una profunda transformación ambiental y urbanística incluida en el proyecto 'Torrelavega Conexión Natural'. El arranque llega tras meses de anuncios, trámites administrativos y retrasos que han dilatado la fecha prevista para el inicio. Ahora las máquinas ya están trabajando sobre el terreno, obligando a suspender el uso deportivo y recreativo de este espacio junto al complejo Óscar Freire y a orillas del Saja-Besaya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
  2. 2

    Averiados los cuatro ascensores que unen la calle Castilla con la calle Alta
  3. 3

    Iván celebra su 47 cumpleaños pescando dos doradas de 3,5 kilos cada una
  4. 4 El sorprendente cambio de Jorge Javier Vázquez tras nuevos retoques estéticos
  5. 5

    La «apuesta segura» de Buruaga, en el foco de las críticas
  6. 6

    «Vengo con ganas de volver a sentirme jugador»
  7. 7

    Autransa sustituirá a Diavida en el servicio de ambulancias programado de Cantabria
  8. 8

    Los colegios retoman la normalidad y los institutos se preparan para la huelga
  9. 9

    Cinco conductores dan positivo en cocaína en Santander en la tarde-noche de ayer
  10. 10

    Alsa y Maiz competirán con Autransa por el servicio de ambulancias que dejará Diavida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Arrancan las obras de El Patatal para su transformación en un gran pulmón verde

Arrancan las obras de El Patatal para su transformación en un gran pulmón verde