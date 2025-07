El Patatal se cerrará antes de La Patrona y estará en obras durante medio año

Torrelavega acometerá en los próximos días una de las actuaciones más ambiciosas de su estrategia de renaturalización urbana. El conocido como 'Patatal', una amplia zona ... verde junto al Complejo Deportivo Óscar Freire, cerrará antes de las fiestas patronales para someterse a una profunda transformación que durará medio año. Así lo han confirmado este miércoles los técnicos del proyecto durante la jornada informativa celebrada para explicar a colectivos y usuarios habituales el alcance de esta renaturalización.

«El parque va a estar cerrado cinco meses, hasta diciembre, que es cuando tiene que finalizar la obra. El acceso será nulo», subrayó Adrián Pérez, uno de los técnicos, quien adelantó que el 25 de julio expira el plazo para que las empresas interesadas presenten su documentación.

Entre los asistentes al encuentro estaban representantes del equipo de atletismo de Torrelavega, uno de los colectivos más afectados por las obras. Varios de sus miembros acudieron expresamente para conocer las fechas de intervención y plantear sus inquietudes. «En septiembre y octubre solemos ir bastante al parque buscando el fresco. Hay gente que corre aquí todos los días desde hace décadas», señaló uno de los entrenadores. Aunque expresaron su apoyo al proyecto, insistieron en que el parque cumple hoy una función clave para su actividad: «Todo lo que sea mejora es bienvenido, pero necesitamos saber cómo adaptarnos. Nosotros también tenemos niños, y se hacen muchas actividades para que estén en contacto con la naturaleza».

La concejala de Medio Ambiente, Patricia Portilla, subrayó que una de las claves de la jornada era precisamente informar a quienes más usan este espacio. «Queremos que conozcan cómo vamos a ejecutar la obra. Sabemos que es una actuación muy importante dentro del proyecto Torrelavega Conexión Natural, pero también que afecta a clubes y entidades deportivas que lo utilizan habitualmente», explicó. Según recordó, la intervención contempla dos fases simultáneas: la renaturalización del entorno y la adecuación de los caminos ya existentes para un uso más seguro y ordenado.

Alicia Polidura, técnica del proyecto, confirmó que esta actuación supone la mitad del presupuesto global de Torrelavega Conexión Natural, dotado con dos millones de euros financiados con fondos europeos. «Este espacio va a experimentar una transformación completa. Se van a habilitar entradas nuevas, mejorar la accesibilidad, instalar barandillas, y más adelante se prevé dotarlo de alumbrado», indicó.

Juan Pardo, técnico de SEO/BirdLife, detalló que se eliminarán especies invasoras como la mimosa negra o los plumeros para plantar más de 3.000 ejemplares autóctonos. «Ahora mismo hay zonas donde no entra la luz y la vegetación existente no aporta nada biológicamente. Queremos crear un entorno que fomente la biodiversidad, un bosque natural visitable, no un jardín urbano», explicó.

Durante la jornada también se abordaron otras cuestiones planteadas por los asistentes, como los problemas de desbordamiento del río y la posible creación de nuevos pulmones verdes en la ciudad. En este sentido, Alicia Polidura avanzó que se está preparando una nueva propuesta para la convocatoria de subvenciones 'Emplea Verde', mientras que Adrián Pérez recordó que Torrelavega se ha adherido recientemente al acuerdo de ciudades verdes, comprometiéndose a cumplir objetivos en materia de biodiversidad y reducción de contaminación.

Aunque las obras supondrán molestias evidentes para usuarios habituales como el equipo de atletismo, el Ayuntamiento defiende que la actuación permitirá recuperar una superficie natural degradada y transformarla en un espacio moderno, accesible y sostenible. Como señaló Portilla, «para poder disfrutar del parque del futuro, primero habrá que asumir las incomodidades del presente».