Tala, poda y repoblación.Troncos talados y ramas apiladastras la poda de medio centenar de especies, esta semana, en El Patatal. Luis Palomeque

El Patatal rebrota con 1.100 nuevos árboles, 386 talas y 450 podas

El parque dice adiós a especies invasoras y alóctonas, en favor de ejemplares autóctonos y generadores de biodiversidad

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

No hace falta que entre –tampoco puede mientras duren las obras–, pero si se asoma al parque de El Patatal de Torrelavega desde la zona ... del Óscar Freire o el Puente de Los Italianos verá lo cambiado que está. Notará, sobre todo, la ausencia de árboles y masa verde en general de unas semanas a esta parte, una 'limpia' de cientos de especies que por alóctonas o directamente invasoras, no eran grandes generadoras de biodiversidad o eran directamente un problema. Ese es uno de los criterios que explica el paisaje actual –provisional– y, sobre todo, el que seguirá después con la plantación de otros ejemplares autóctonos, más interesantes desde el punto de vista de esos aportes y la convivencia de la fauna y flora en general. Entre tanto, troncos y ramas apiladas a los costados del camino, 'cráteres' que dejarán paso a humedales y una vista mucho más despejada destacan de momento en este Patatal temporal pasado un mes de la primera fase de su restauración. La escena tiene su explicación y su detalle: en estas primeras cuatro semanas de trabajos, se ha realizado ya el 100% de las 386 talas así como el 86% de las 450 podas previstas en el proyecto. Estos árboles no desaparecen a la ligera; serán sustituidos con otros 1.100, en lo que puede considerarse una repoblación histórica para un parque de Las Tablas que si de algo se ha caracterizado en los últimos años es de falta de mantenimiento.

