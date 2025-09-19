El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estado actual de la Plaza Mayor de Torrelavega, con pintadas incluso en los bancos de madera. Alberto Aja

La Plaza Mayor sigue a la espera de la remodelación prometida

La última gran reforma de este histórico enclave de Torrelavega data de 1992, con la instalación del templete y la fuente ornamental, hoy en día sin uso y en mal estado

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

La Plaza Mayor de Torrelavega, antaño epicentro de la vida social y comercial de la ciudad, atraviesa hoy uno de sus momentos más grises. ... Lo que en su día fue un espacio central de encuentro se ha convertido en una zona que acumula quejas vecinales por su deterioro. La fuente ornamental permanece apagada y cubierta de suciedad, las jardineras apenas conservan vegetación y el mobiliario urbano acusa un desgaste evidente. A ello se suman los bancos y las paredes cubiertos de grafitis, un auditorio que también presenta pintadas y humedades, y un pavimento con baldosas levantadas y grietas que aumentan la sensación de abandono, transmiten inseguridad y dificultan el tránsito de los peatones.

