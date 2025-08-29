El Pleno de Torrelavega se compromete a pagar treinta millones por el soterramiento hasta 2035 Los torrelaveguenses van a aportar 2,7 millones de euros al año desde 2026 para enterrar las vías, de acuerdo al convenio que se aprobó tras el debate

El Pleno de Torrelavega ha formalizado este viernes el que seguramente es el compromiso económico más importante de la historia reciente del Ayuntamiento: el soterramiento. Con el apoyo de la coalición (PRC-PSOE), el PP y Torrelavega Sí y con Vox e IU-Podemos en contra, el municipio contrae desde ya la obligación de pagar 27,7 millones de euros por el proyecto de integración ferroviaria, todo en el marco de un nuevo convenio con Adif y el Gobierno regional que permite a las arcas municipales realizar aportaciones de 2,7 millones anuales hasta 2035. «Es el mejor convenio que podemos tener», ha explicado el portavoz regionalista y concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, en un debate tan lleno de referencias al carácter transformador del proyecto y los logros de corporaciones pasadas como de llamamientos a replantear la obra o negociar su refinanciación. Basándose en estas dos últimas cuestiones, respectivamente, han votado en contra del nuevo convenio Vox e IU-Podemos –con el matiz de que Vox sí ha apoyado la aprobación de una segunda adenda para la ejecución del desvío del tren y la urbanización del entorno liberado una vez enterradas las vías, a parte, dentro del convenio vigente–.

El compromiso económico, en detalle. Los torrelaveguenses deberán aportar 2,7 millones cada año desde 2026 hasta 2035 para pagar el soterramiento y todo el paquete de medidas asociadas, sin contar otros 5,9 millones dedicados al desvío del tren y tampoco el IVA, que aportará Adif. El Gobierno de Cantabria hará lo propio con anualidades de 4,1 millones; y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por su parte, realizará pagos de diversas cantidades –el año que viene pondrá 7,1 y en 2029, por ejemplo, otros 15–.

En total, el sueño del soterramiento va a costar 144,8 millones. Este es el desglose oficial que han acordado las partes y que, como este viernes, deberá ser ratificado también en los consejos de gobierno regional, nacional y de Adif: enterrar las vías (103,7), construir el aparcamiento soterrado (13,3); el edificio de viajeros (8); la urbanización posterior (5,5); la vía auxiliar (5,9); las instalaciones de seguridad y comunicaciones ferroviarias (4,9); más otra partida para instalaciones del aparcamiento bajo tierra (3,2).

Ese total y el esfuerzo que tendrá que hacer la ciudad es lo que centró este viernes las intervenciones discordantes. «Cada vez que se recalculan los costes, se disparan», rechazaba Roberto García Corona (Vox), en alusión a los 79 millones estimados hace años y apelando a la «oportunidad» de que el desvío sea definitivo; «un convenio ruinoso», ha sintetizado Borja Peláez (IU-Podemos), partidario de la renegociación.

En respuesta, el alcalde, Javier López Estrada, dejaría una de las intervenciones más destacables del debate, señalando que «no hay sobrecoste porque hasta hoy no hay proyecto –este seguiría en fase de aprobación–» y que desde un punto de vista técnico «no se puede» perpetuar la vía auxiliar. «Esa decisión está tomada», ha zanjado , en línea con las palabras de Patricia Portilla (PSOE) minutos antes. Este debate, ha dicho, «es tardío y busca polemizar sobre algo ampliamente consensuado».

A caballo entre ambas posturas, y aunque ha atribuido al «inmovilismo» de la coalición (PRC-PSOE) parte de las razones por las que el proyecto cueste ahora 148 millones, Miguel Ángel Vargas (PP) ha apelado a la «responsabilidad»: «¿Cuántas ciudades querrían tener un convenio como el nuestro y no lo consiguen?».

También ha apoyado la aprobación de este segundo convenio Torrelavega Sí. Su portavoz, Blanca Rosa Gómez Morante, ha apuntado a la importancia de esta inversión para el futuro de la ciudad, aunque también a la transparencia, solicitando más información sobre los avances y las reuniones cuando estas se produzcan.