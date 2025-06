El Pleno de Torrelavega se compromete por unanimidad a crear una nueva comisaría de Policía Local

Javier Gangoiti Torrelavega Miércoles, 18 de junio 2025, 15:55 Comenta Compartir

Los partidos de Torrelavega han adquirido este miércoles un doble compromiso claro con los vecinos y la Policía Local: acelerarán la creación de una nueva comisaría, por un lado; y, sin perjuicio de lo anterior, mejorarán las instalaciones actuales en La Llama mientras se estudia y tramita el nuevo emplazamiento, aún en el aire –también si será compartida o no con la Policía Nacional–. La palabra dada, por unanimidad del Pleno, se enmarca en una sesión convocada por el PP y que, junto a algunos acuerdos, ha dejado discrepancias y también confesiones abiertas del gobierno (PRC-PSOE) sobre la falta de avances en esa dirección en los últimos once años. «Llevamos desde 2014 intentando hacer una comisaría y no hemos sido capaces», reconocería el concejal responsable y portavoz del PRC, Pedro Pérez Noriega, ante el resto de grupos y una amplia representación de la plantilla de la Policía, movilizada una vez más por la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria (APLB) y la Unión Sindical Obrera (USO).

Desde que se inauguró con carácter temporal en 2007, los planes para crear una comisaría han estado siempre en el aire, con anuncios e ideas de tanto en cuando, pero sin materializarse en nada. Los políticos nunca han ocultado el carácter anómalo de esta eternización, como tampoco la poca funcionalidad de un edificio que hoy presenta más carencias que nunca.

Sus «humedades» y «agujeros en el techo» serían citados en la sesión, convocada 'ex profeso' para responder a esta y otras demandas relativas: desde la nueva comisaría y los problemas de la actual; la aprobación de un reglamento interno; los avances en la estructura interna del cuerpo; la ejecución de los acuerdos adoptados hace año y medio con el gobierno (PRC-PSOE) –detonante de las movilizaciones–; hasta la creación de un calendario y los criterios para alcanzar la aplicación de índices correctores para adecuar a la normativa nacional y europea. De estas cinco, fueron aprobadas por unanimidad de PP, PRC, PSOE, Vox, Torrelavega Sí e IU-Podemos las tres primeras; las otras dos, fueron rechazadas por los socios de gobierno.

«Pónganse a trabajar»

El portavoz del grupo proponente, Miguel Ángel Vargas (PP), dio voz a las reivindicaciones y cargó contra la «nefasta política de recursos humanos» y el «abandono» de los servicios y trabajadores del Ayuntamiento en general. «Desde hace más de diez años hablando de unas instalaciones dignas y no se ha hecho nada», reprochó, en lo referente a la comisaría; «que se ejecute lo firmado», siguió, en relación a los acuerdos alcanzados a finales de 2023. «¿Por qué firman un acuerdo que no pueden cumplir? Basta ya de engaños y de ninguneo. Y pónganse a trabajar».

El portavoz regionalista Pedro Pérez Noriega se mostró de acuerdo «en casi todas» las quejas, incluso en que «las instalaciones no están en condiciones». Otra cosa es el encaje o la rapidez con la que puedan ser atendidas: «No podemos regular la relación de los funcionarios como queramos. Tenemos que ver cómo trabajar entre todos para hacerlo».

Otra parte importante de los reproches recayeron sobre Recursos Humanos y el concejal del área, Borja Sainz. Fue este quien hizo de portavoz socialista este miércoles. «Lo fácil sería decir que sí, pero no hemos venido para decir lo que se quiere escuchar. Tenemos que encontrar un equilibrio», dijo, partidario de una negociación del «conjunto» de los trabajadores –si bien la moción alude a todos los empleados municipales–.

Escuchar al edil socialista le causó «bochorno» a Roberto García Corona (Vox). «No hay voluntad política para arreglar algunos problemas», declaró, crítico con el alcalde y un PRC que estaría, lamentó, «atado de pies y manos por otros partidos (PSOE) que no quieren que esto ocurra». Desde Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante también reprochó la «falta de adopción de medidas» que llega a ser, dijo, «preocupante». Por último, Borja Peláez (IU-Podemos) cuestionó el cumplimiento de la moción e ironizó: «Se nos habla aquí de planificación estratégica. ¿Cuánto tiempo lleva este gobierno?».

Celebración parcial en los sindicatos: «No nos están regalando nada» La aprobación de tres de los cinco puntos marcados en la moción ha dejado un sabor positivo, aunque «parcialmente», como ha dejado claro el portavoz de la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria (APLB), Enrique Uribarri. «Es una lástima que no se haya podido aprovechar del todo», lamentaba, aludiendo a la respuesta que se habría dado en otros ayuntamientos a algunas de estas mismas medidas. «No nos están regalando nada», ha insistido, al cabo de una sesión con una importante representación de los policías movilizados por la causa y en la que se dedicaron aplausos a algunas intervenciones de PP y Vox.