La Policía dobla su número de agentes para blindar la seguridad en La Patrona

La Policía Nacional multiplicará su presencia habitual en Torrelavega en los próximos días de fiestas. Hasta el próximo fin de semana, hasta que termine ... La Patrona, la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía será reforzada en un 100%, incorporando agentes de toda Cantabria y medios humanos y tecnológicos de diferentes unidades. Ya han empezado a trabajar desde ayer. La Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la de Caballería, la de Guías Caninos, el Grupo Operativo de Respuesta, el de Atención al Ciudadanos y los efectivos de paisano centran este «dispositivo especial» a pie de calle; otros agentes, por su parte, velarán por la seguridad de torrelaveguenses y visitantes desde el cielo, con helicóptero y drones.

La Policía Nacional se cuida, por una cuestión de pura efectividad y discreción, de no dar cifras exactas de cuántos agentes conforman en total este dispositivo, pero el mensaje ayer durante la presentación del dispositivo fue claro, «Torrelavega es una ciudad segura y lo seguirá siendo durante las fiestas», fueron las palabras del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, durante su primer acto en el cargo en la Comisaría de la Policía Nacional de Torrelavega y acompañado de distintos responsables del cuerpo y autoridades como el alcalde, Javier López Estrada.

A esa primera declaración, a la que se sumaría también el regidor, siguieron otros mensajes directos la ciudadanía. «La Policía Nacional está y va a estar con todos lo medios necesarios», enfatizó Casares, tras hacer un llamamiento a la «tranquilidad» y enumerar a los diferentes equipos y efectivos que integrarán este «significativo» dispositivo. «Cantabria y Torrelavega son una región y una ciudad segura; la Policia hará su trabajo», volvería a insistir el responsable.

Casares recordó la caída de los delitos sexuales, los leves y graves, durante su primer acto como nuevo delegado del Gobierno

Y los datos, dijo, lo demuestran. El nuevo delegado del Gobierno de España en Cantabria acudió al balance que arrojó la última Junta Local de Seguridad en Torrelavega, celebrada hace un par de semanas, y que refleja un descenso interanual de la criminalidad en distintas variables, tales como «los delitos graves y leves» (12%), las infracciones penales (4,1%) así como, sobre todo los delitos sexuales (30%).

«Colaboración absoluta»

López Estrada también se refirió a esos datos para recordar que «Torrelavega es una ciudad segura», pero también para poner de relieve el trabajo de todos los cuerpos de seguridad en estas fiestas. «La colaboración es absoluta, diaria, minuto a minuto», subrayó, recordando los últimos balances de seguridad y aludiendo a los intentos de «transmitir otra opinión» de forma «no fundada». Agradecido a la Delegación, la Policía Nacional y también la Policía Local, terminó así: «Sin el apoyo de los dos cuerpos de seguridad y la colaboración», dijo, sería imposible celebrar las fiestas «en las condiciones de los últimos años, esto es, sin incidentes reseñables».

A las declaraciones, siguieron las respuestas a las preguntas, casi monopolizadas por los últimos incidentes en la ciudad y también al conflicto laboral de la Policía Local. Sobre lo primero, Casares dijo lo siguiente: «Los datos nos dicen que la delincuencia se está reduciendo, más allá de hechos puntuales que no invitan a seguir trabajando». Con respecto al conflicto laboral, López Estrada vino a repetir lo que viene diciendo en las últimas declaraciones, asegurando, contra el criterio del sindicato APLB, que «la Policía Local está perfectamente dimensionada». De hecho, dijo, su plantilla es mayor a la que había en ediciones anteriores.

Sobre la nueva Comisaría

Además, tanto López Estrada como Casares hablaron ayer sobre el ofrecimiento, por parte del Consistorio, de dos fincas a Interior para la creación de una nueva Comisaría, uno de los retos municipales desde hace años. «Siempre vamos a estar dispuestos a trabajar por mejorar las instalaciones», dijo Casares, reconociendo que todo esto se trata de momento de «un proyecto incipiente». Para el Ayuntamiento sería una «magnífica solución», como valoró el alcalde. «Somos pacientes y creemos que este trabajo es el que tiene que marcarnos el camino», terminó.