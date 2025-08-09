El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Casares estrecha la mano del jefe de la Policía Local, Enrique Trigueros, junto a agentes, el alcalde y la jefa superior de la Policía Nacional. Luis Palomeque

La Policía dobla su número de agentes para blindar la seguridad en La Patrona

La Unidad de Prevención y Reacción, Caballería, un helicóptero y los drones centran el dispositivo que trabajará en Torrelavega durante todas las fiestas

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:41

La Policía Nacional multiplicará su presencia habitual en Torrelavega en los próximos días de fiestas. Hasta el próximo fin de semana, hasta que termine ... La Patrona, la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía será reforzada en un 100%, incorporando agentes de toda Cantabria y medios humanos y tecnológicos de diferentes unidades. Ya han empezado a trabajar desde ayer. La Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la de Caballería, la de Guías Caninos, el Grupo Operativo de Respuesta, el de Atención al Ciudadanos y los efectivos de paisano centran este «dispositivo especial» a pie de calle; otros agentes, por su parte, velarán por la seguridad de torrelaveguenses y visitantes desde el cielo, con helicóptero y drones.

