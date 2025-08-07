La Policía Local recupera una furgoneta robada al Ayuntamiento de Reocín tras una persecución nocturna

La furgoneta robada al Ayuntamiento de Reocín que fue recuperada por la Policía Local de Torrelavega.

Laura Masegosa Torrelavega Jueves, 7 de agosto 2025, 12:31 Comenta Compartir

La noche del martes dejó una intervención poco habitual en Torrelavega. La Policía Local consiguió recuperar una furgoneta robada al Ayuntamiento de Reocín que, en el momento de ser localizada, estaba siendo remolcada de forma precaria por otro vehículo. El suceso tuvo lugar alrededor de las once de la noche y terminó con un detenido, varios implicados en la fuga y una investigación en marcha.

La furgoneta, con el logotipo del consistorio de Reocín todavía visible, fue detectada por los agentes cuando circulaba enganchada por una cadena a otro turismo. Le faltaban ya el motor y buena parte del frontal, lo que hace sospechar que estaba siendo desmontada por piezas. En cuanto los ocupantes se percataron de la presencia policial, se inició una huida a gran velocidad. Uno de ellos, que iba en el interior de la furgoneta, saltó del vehículo y escapó corriendo entre las fincas.

Poco después, otros dos coches fueron detectados circulando a poca distancia, supuestamente para custodiar la operación. Uno pudo ser interceptado y su conductor, detenido. El segundo escapó por la A-67 en dirección a Quijas, alcanzando una velocidad tan alta —más de 200 km/h, según fuentes policiales— que fue imposible darle alcance.

Ya de madrugada, los agentes dieron con el vehículo que había arrastrado la furgoneta. Fue inmovilizado y quedó a disposición judicial. La investigación sigue abierta, con al menos siete personas bajo el radar de las autoridades.

Este caso no es un hecho aislado. Días antes, una furgoneta robada en Polanco fue localizada en circunstancias similares. En aquel caso, pertenecía a una empresa privada, pero la mecánica del delito fue muy parecida.

Desde el entorno policial lamentan que se sigan abordando este tipo de intervenciones con una plantilla escasa. Apuntan que servicios como este demuestran el trabajo en seguridad ciudadana que asume la Policía Local, aunque, dicen, desde el Ayuntamiento no siempre se les reconozca como tal. «El problema es que no se puede hacer frente a este nivel de delincuencia con solo cuatro agentes de servicio», afirman.

Temas

Investigación

Reocín

Torrelavega

Motor