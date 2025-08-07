Torrelavega encadena una semana de peleas, heridos y agresiones

Torrelavega ha registrado en los últimos días una «preocupante» cadena de sucesos violentos que, según ha denunciado la Policía Local, se han producido mientras los ... turnos se cubren con una media de apenas cuatro agentes en la calle. La plantilla alerta de la «falta de medios humanos» para hacer frente al aumento de la conflictividad.

El incidente más grave ocurrió el domingo por la tarde en el barrio de La Inmobiliaria. Una pelea entre varios individuos en un bloque de pisos compartidos por personas «conflictivas» dejó varios heridos, uno de ellos con puntos de sutura en la frente. En el enfrentamiento se utilizaron barras de hierro y, según testigos, también cuchillos, aunque estos no aparecen en el vídeo grabado por vecinos y difundido a través de las redes sociales porque la disputa se prolongó más allá de la grabación.

En otro orden de cosas, el martes por la noche, un hombre fue detenido en el centro cívico de Tanos por atentar contra un agente de la autoridad. Según explican desde la Policía Local, estaba provocando a los vecinos y buscando pelea. Cuando llegaron los agentes, intentó agredirles.

Horas antes, por la tarde, se produjeron otras intervenciones: un detenido por orden judicial, un vehículo robado recuperado, un conductor interceptado sin permiso de conducir, amenazas en Ganzo y una pelea en el entorno del ferial, presuntamente relacionada con conflictos en la compraventa de animales. En este último caso se emplearon bastones.

Los agentes denuncian turnos con solo tres policías en la calle mientras se acumulan las intervenciones

Hay más. El sábado por la mañana se registró otra pelea con varios detenidos. Se usaron armas blancas y botellas rotas, con varios heridos por cortes. Uno de ellos recibió hasta 16 puntos de sutura. A todo ello se suma una detención por agresión sexual ocurrida el sábado 27 de julio durante las fiestas de Tanos, «cuando un hombre intentó introducir la mano dentro de la ropa de una joven».

Desde la Policía Local insisten en que la situación es «insostenible» y denuncian que, como ocurrió ayer por la tarde, a veces solo tres agentes están disponibles para patrullar las calles. Este repunte de violencia coincide con un clima de tensión entre la plantilla y el equipo de gobierno municipal, al que los agentes acusan de inacción y falta de compromiso para resolver el conflicto laboral abierto desde hace meses.

La relación entre ambas partes se ha deteriorado hasta el punto de provocar protestas continuadas, comunicados públicos y movilizaciones frente a edificios municipales, exigiendo mejoras organizativas, refuerzos de personal, garantías para un servicio de seguridad eficaz y una mesa de diálogo estable con soluciones concretas.